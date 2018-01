Giornata della Memoria, Toti: “Nel ricordo ci sono le radici affinché non succeda mai più”

Liguria. “Oggi è un appuntamento solenne per ricordare uno degli episodi e dei momenti più cupi e bui della barbarie della storia umana. Nel ricordo stanno ben piantate le radici perché tutto questo non possa riaccadere e perché le violenze vengano bandite dal confronto sociale e politico in ogni civiltà.”

Lo ha detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti oggi nel corso della celebrazione della Giornata della Memoria nel Consiglio regionale della Liguria.

“E’ bene – ha detto Toti – che ci siano giornate come questa che stiamo celebrando oggi, così come tutte le celebrazioni che avvengono nel resto mondo”.

“È con grande commozione che oggi abbiamo ricordato una delle pagine più tragiche e buie del secolo scorso e della storia dell’umanità: non dimenticare è l’unica speranza perché l’uomo impari dalla storia e l’antidoto più efficace contro ogni forma di odio e discriminazione, con cui purtroppo ancora oggi facciamo i conti.” dice il MoVimento 5 Stelle Liguria.

“La Shoah è un evento che tocca non solo gli ebrei ma l’intero genere umano e interroga costantemente la coscienza dell’uomo: cos’è accaduto? Come è stato possibile? E perché? – proseguono i portavoce M5S – Ma è anche l’occasione per riflettere su tutti i genocidi perpetrati ieri e oggi nei confronti delle minoranze e dei deboli ad ogni latitudine.”

“Alla politica e a tutta la cittadinanza – concludono i Cinque Stelle – spetta il compito di preservare la memoria di quest’orrore indicibile e tramandarlo ai posteri affinché non siano scritti nuovi capitoli di sangue e orrore in futuro.”