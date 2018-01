Giornata della Memoria: alla SMS di Celle Ligure la proiezione del film “Il bambino con il pigiama a righe”

Savona. In occasione della Giornata della Memoria stasera, lunedì 29 gennaio alle ore 21, presso la sede della SMS Operai e Impiegati in Via Colla 28 a Celle Ligure si svolgerà la proiezione del film Il bambino con il pigiama a righe.

L’evento è organizzato dalla SMS Operai e Impiegati, dall’Associazione Progetto Cineindipendente con la collaborazione del Comitato Provinciale ARCI Savona.

Il film con con Amber Beattie, Asa Butterfield, David Thewlis, Jack Scanlon, Richard Johnson, Sheila Hancock e la regia di Mark Herman è Tratto dall’omonimo romanzo di John Boyne.

Bruno è un ragazzino di otto anni figlio di un ufficiale nazista, la cui promozione porta la famiglia a trasferirsi dalla loro comoda casa di Berlino in un’area desolata in cui questo ragazzino solitario non trova nulla da fare e nessuno con cui giocare. Decisamente annoiato e spinto dalla curiosità, Bruno ignora le continue indicazioni della madre, che gli proibisce di esplorare il giardino posteriore e si dirige verso la fattoria che ha visto nelle vicinanze. Lì, incontra Shmuel, un ragazzo della sua età che vive un’esistenza parallela e differente dall’altra parte del filo spinato. L’incontro di Bruno col ragazzo dal pigiama a strisce lo porta dall’innocenza a una consapevolezza maggiore del mondo degli adulti che li circonda, mentre gli incontri con Shmuel si trasformano in un’amicizia dalle conseguenze terribili…

La serata è inserita nel calendario nazionale delle iniziative ARCI per il Giorno della Memoria. Anche quest’anno, l’Arci organizza iniziative in tutta Italia per celebrare il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare le vittime dell’Olocausto e delle leggi razziali.

“Mai più fascismi” è lo slogan scelto per questo 27 gennaio 2018, a 70 anni dall’entrata in vigore – il 1 gennaio 1948 – della nostra Costituzione, approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato De Nicola il 27 dicembre seguente.

Oggi, di fronte al diffondersi di episodi intimidatori da parte di movimenti e forze che si richiamano al nazifascismo e all’affermarsi di partiti di estrema destra nelle competizioni elettorali di tanti paesi europei (ultima l’Austria), la memoria, il racconto degli orrori che hanno caratterizzato il secolo scorso, la difesa dei valori costituzionali può rappresentare un argine e aiutare alla comprensione di un presente segnato ancora da guerre, violenze e ingiustizie. Solo con questo bagaglio di conoscenza è possibile trovare gli strumenti per progettare un futuro diverso.

Nel corso della serata sarà anche possibile partecipare raccolta firme per l’appello “Mai più fascismi”, promosso dall’Anpi assieme all’Arci e a tante altre organizzazioni sociali che può essere letto al seguente link: http://www.ivg.it/2018/01/mai-piu-fascismi-lappello-nazionale-associazioni-sindacati-partiti-movimenti-democratici/.