Finale, riconversione aree Ghigliazza. Il sindaco Frascherelli: “Entro la primavera concluso iter amministrativo”

Finale Ligure. “Entro la primavera sarà concluso l’iter per il progetto di riconversione delle aree Ghigliazza di Finale Ligure”. Lo ha detto questa mattina il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, annunciando che entro la fine del mese di febbraio è stata convocata la Conferenza dei servizi deliberante per l’approvazione del progetto.

“Sono stati richiesti alcune modifiche e aggiustamenti da parte della Sovrintendenza che sono stati forniti dall’amministrazione comunale” afferma il primo cittadino finalese. “Come promesso, e come intenzione di questa amministrazione comunale, l’obiettivo è arrivare alla conclusione del complesso iter amministrativo per la restyling delle aree situate tra Finale Ligure e Borgio Verezzi, vedremo quale sarà la risposta del mercato considerate le difficoltà nel settore urbanistico ed edilizio, tuttavia a breve ci saranno tutte le carte in regola per definire il progetto” aggiunge.

“Da un punto di vista pubblico c’è un notevole interesse per il recupero dell’area, la stessa verrebbe rinaturalizzata e poi c’è la valorizzazione delle Grotte delle Aree Candide di grande importanza dal punto di vista storico e culturale, con un percorso turistico-culturale dedicato e il Museo, senza contare gli oneri di urbanizzazione per il Comune di Finale Ligure. Un progetto di grossa rilevanza pubblica che questa amministrazione vuole perseguire, sperando in risposte positive dal mercato” conclude il sindaco Frascherelli.

Il progetto di restyling urbanistico ed edilizi prevede un’operazione da circa 140 milioni di euro, che prevede la riconversione di un’area di circa 413 mila metri quadrati. All’interno del sito dovrebbero spazio strutture alberghiere, commerciali, residenziali ed edilizia convenzionata.