Finale Ligure. Domenica da dimenticare in fretta per il Finale, che ha ceduto l’intera posta ad una Massese arrivata al Borel in condizioni tutt’altro che esaltanti dopo le recenti prestazioni negative.

I giallorossoblù, così com’era accaduto all’andata, sono stati battuti di misura dai bianconeri. Questa volta, però, con il risultato di 2 a 1, maturato nella ripresa dopo che i finalesi, nel primo tempo, erano riusciti a tornare rapidamente parità.

La classifica nelle retrovie si muove sempre poco; tuttavia domenica 4 febbraio qualcosa di significativo accadrà, perché il calendario prevede ben tre sfide tra pericolanti. Il Finale sarà ospite della Rignanese e ci andrà senza Capra e Genta, oggi espulsi.

La partita. Pietro Buttu manda in campo Gallo, Conti, Ferrara, Scalia, Scarrone, Antonelli, Capra, Saba, Virdis, Genta, Lala. Finalesi in campo con il 4-3-3.

A disposizione ci sono Porta, Leo, Buonocore, Maiano, Capello, Cavallone, Farinazzo, Vittori, Boragno.

Lamberto Magrini, che in settimana ha preso il posto di Cristiano Zanetti sulla panchina della Massese, risponde con Barsottini, Raimo, Angelotti, Mosti, Zambarda, Scalini, Remorini, Spinosa, Gioè, Lombardi, Benedetti. I toscani si schierano con il 3-5-2.

In panchina siedono Del Freo, Vittorini, Masina, Antoniotti, Brondi, Lucaccini, Amico, Fusco, Milovanovikj.

Arbitra Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo, assistito da Vittorio Consonni (Treviglio) ed Alessandro Antonio Boggiani (Monza). Locali con la consueta tenuta giallorossa; ospiti con la classica tenuta bianconera.

Il Finale al 4° prova a farsi avanti: punizione dalla sinistra di Saba, testa di Antonelli e palla a lato.

Al 7° la Massese passa in vantaggio: assist di Angelotti, colpo di testa di Gioè e palla in rete. Al 9° ci prova Remorini: a lato.

Al 19° i giallorossoblù ristabiliscono la parità con un assolo di Capra che, decentrato sulla sinistra, disegna una traiettoria perfetta e batte Barsottini.

La reazione dei bianconeri è in un tiro di Spinosa, parato da Gallo. Al 25° cartellino giallo per Saba. Al 27° conclusione di Scalia: a lato.

Con il passare dei minuti i padroni di casa crescono. Al 32° è Scalini a venire ammonito; stessa sorte, un paio di minuti dopo, per Remorini. Entrambi i cartellini vengono causati da Saba.

Finale pericoloso al 37°: palla da Scalia a Capra che trova lo spazio per andare al tiro e chiama Barsottini alla deviazione in angolo. Cinque minuti dopo, proprio sugli sviluppi di un corner, un tentativo di Genta non trova la porta.

A metà partita il risultato è di 1 a 1.

Nel secondo tempo la Massese riparte più determinata. Gioè prova la deviazione vincente, Gallo para. Poi, per due volte, conclude a rete Lombardi: in entrambi i casi non trova la porta.

Al 6° viene ammonito Conti. Al 7° Gallo è chiamato alla parata da Angelotti; al 10° ci prova Benedetti, a lato.

Al 10° Buttu manda in campo Buonocore per Lala. Al 12° cartellino giallo per Spinosa; al 13° ammonito Scalia.

Al 14° la Massese torna in vantaggio: pallone nell’area piccola, Gallo prova il rinvio ma la sfera viene intercettata dal numero 10 bianconero Lombardi che insacca.

Al 16° tra gli ospiti entra Amico per Benedetti. Al 20° Bozzetto estrae il settimo cartellino giallo, a spese di Buonocore. Tra i toscani entra Brondi al posto di Scalini.

Capra continua a non arrendersi e un suo nuovo tiro, al 22° finisce fuori. Al 23° Buttu inserisce Leo al posto di Scarrone; al 29° esce Scalia ed entra Vittori, dopo alcuni mesi di assenza. Il Finale è propositivo, ma spesso ha troppa fretta nel cercare le conclusioni.

Al 30° viene ammonito Angelotti. Poco dopo il Finale resta in dieci: cartellino rosso per Genta. Al 34° Fusco prende il posto di Lombardi. L’arbitro mostra di voler proseguire ad usare parecchio i cartellini ed ammonisce persino Porta, seduto in panchina.

Dopo un altro tentativo a lato del mai domo Capra, al 38° entra Lucaccini per Gioè. Al 43° una conclusione di Leo non trova la porta. Nel primo minuto di recupero l’ultima sostituzione tra i toscani: Milovanovikj per Remorini. Il neo entrato viene presto ammonito.

Nel quinto minuto di recupero cartellino rosso per Capra, per un colpo ai danni di Barsottini. Immediatamente dopo arriva il triplice fischio.

I giallorossoblù incassano la nona sconfitta in campionato e restano inchiodati alla quartultima posizione. Domenica prossima, come detto, sarà una giornata particolarmente importante.