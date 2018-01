Finale, cede un pezzo di argine del torrente Aquila: strada aperta a senso unico alternato

Finale Ligure. E’ aperta, ma a senso unico alternato, via Fiume a Finale Ligure dove nelle scorse ore, a causa delle abbondanti piogge, un pezzo del muro di contenimento dell’argine del torrente Aquila è crollato.

Per valutare il danno sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che, per ora, non hanno potuto che delimitare l’area crollata (circa quindici metri) con transenne e nastri segnaletici.

Visto che è stato necessario ridurre la carreggiata, è stata attivata la circolazione a senso unico alternato con semaforo mobile (non è da escludere che il transito venga vietato ai mezzi particolarmente pesnati). Dall’assessorato ai lavori pubblici del Comune ddi Finale assicurano che l’intervento di manutenzione e ripristino sarà tempestivo.

Foto da Facebook