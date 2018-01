Elezioni politiche, dopo Melgrati anche Pizzimbone ritira la sua candidatura

Savona. Ieri era stato l’ex sindaco Marco Melgrati a togliersi dalla mischia, oggi tocca all’ex deputato del Popolo della Libertà e oggi commissario di Fratelli d’Italia di Savona e Provincia, a fare un passo indietro togliendo il suo nome dai possibili candidati per il partito di Giorgia Meloni.

“Dopo una lunga riflessione ho preso la decisione di ritirare ufficialmente la mia candidatura per le prossime #elezioni politiche” spiega Pizzimbone (che ha pubblicato il messaggio anche sul suo profilo Facebook).

“Preferisco rimanere sul mio territorio, occuparmi dei problemi concreti delle persone e posso farlo meglio se sono loro vicino. Inoltre, ho un compito meraviglioso da condurre che è quello di padre e marito che voglio adempiere con gioia e serietà dedicando alla mia famiglia il tempo che necessita” prosegue.

“Ringrazio il mio partito che aveva pensato a me per una candidatura in un collegio ligure, ma preferisco rimanere sul mio territorio, valutare opportunità e sfide che ci saranno in Liguria sia a breve che a medio termine, e restare vicino alla mia famiglia continuando a dedicarmi assiduamente al mio lavoro, non campando di politica”

“Ho ponderato e ritenuto quindi giusto levarmi dalla nutrita mischia di persone sgomitanti e bramose di ottenere un seggio sicuro, anche perché non è nella mia natura fare a cazzotti per ottenere qualcosa. Io quello che ho ottenuto nella vita l’ho avuto grazie al mio impegno, alla mia dedizione e alla mia onestà. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini e mi hanno sostenuto, avremo ancora sfide importanti per la nostra bella Regione a breve e a medio termine e intendo spendermi per la mia gente nel loro unico interesse” conclude Pizzimbone.