Liguria. “E’ un onore essere stato chiamato a rappresentare come capolista il PD nel collegio proporzionale di ponente della Liguria: una candidatura di prestigio che è carica di grandi responsabilità”. E’ il commento dell’ingauno Franco Vazio, parlamentare uscente, dopo l’ufficializzazione delle candidature del Pd alle prossime elezioni: l’ex vicesindaco di Albenga sarà capolista alla Camera per il collegio plurinominale (proporzionale) di Ponente.

“Il PD si presenterà alle prossime elezioni in Liguria con liste fortissime e con candidati competenti e fortemente radicati nel territorio – commenta il vicepresidente della Commission Giustizia della Camera – Sarà una sfida che combatteremo senza risparmiarci, spiegando alle famiglie e alle imprese i risultati eccellenti ottenuti in questa legislatura, ma soprattutto il grande lavoro che vogliamo completare per rafforzare la crescita economica del Paese, per costruire nuove ed ulteriori opportunità di lavoro per i giovani e per disegnare un futuro per l’Italia fatto di eccellenze dove tutti possano farne parte. Per i prossimi 5 anni saremo ancora sul territorio e per il territorio perché ne conosciamo le potenzialità e le crisi che sta vivendo e perché non vogliamo abbandonare nessuno alle proprie difficoltà”.

Tra i futuri protagonisti della campagna elettorale appena iniziata ci sarà anche l’attuale consigliere regionale ed ex sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi: “Ho saputo stamattina della mia candidatura – commenta – mi fa piacere che il partito abbia chiesto la mia disponibilità. Sono a disposizione: come ho fatto per le regionali cercherò di rappresentare il territorio al meglio”.

Oltre a loro saranno candidati anche i savonesi Anna Giacobbe (seconda nel plurinominale del Senato) e Gianluigi Granero nel II collegio uninominale della Camera. Il segretario provinciale del Pd, Giacomo Vigliercio, si dice soddisfatto: “Si tratta di quattro figure molto competenti, rappresentative del territorio e potremmo dire complementari, in grado di parlare a vasti settori della società e di ampliare il consenso al nostro partito e alla coalizione per competere al meglio nella difficile sfida elettorale. Come segreteria provinciale e il Pd savonese tutto, il nostro impegno per la loro elezione sarà massimo. Con questa squadra, con questi candidati, iniziamo ora una campagna elettorale con spinta e vigore, con l’obiettivo d vincere, perché il Pd può farcela”.

La capogruppo Pd in Regione, Raffaella Paita, è stata invece schierata come capolista a Levante: “Sarà una sfida da giocare in squadra con umiltà e unità, orgogliosi di fare parte di un gruppo forte, rappresentativo, esperto e motivato. È una battaglia da giocare insieme, con la massima coesione di tutti i candidati e di tutto il partito, con la consapevolezza che se giochiamo bene le nostre carte, possiamo vincere. Ci metterò cuore, umiltà e impegno. Faremo questa campagna ascoltando soprattutto chi è rimasto indietro, chi magari non ci crede più ma vuole ancora sperare in una società più giusta e in un Paese migliore”.

“Ad ogni proposta demagogica risponderemo con i risultati raggiunti e idee nuove e concrete per il lavoro, per la sanità, per i diritti – aggiunge l’ex candidata alla presidenza della Regione – Conosciamo bene il nostro territorio e lo amiamo. Vogliamo rappresentarlo al meglio, come merita. Sarà una bella campagna elettorale da vivere con entusiasmo e correttezza. Sono onorata di rappresentare il Pd, come capolista, nella circoscrizione plurinominale Genova/La Spezia. Viviamo questo mese con energia e vitalità”.