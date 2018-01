Domani sera al Circolo ARCI Chapeau Famagosta di Savona: Recital Lirico con F. Prato & E. Sandoval

Circolo ARCI CHAPEAU FAMAGOSTA, domenica 28/01/2018, ore 19:00: Recital Lirico

Breve programma musicale in cui vengono riproposte le più celebri melodie liriche di Mozart, attraverso il romanticismo delle arie da salotto di Francesco Paolo Tosti fino a Granada di Agustine Lara.

con Francesca Prato e Eder Sandoval

Aperitivo + consumazione e concerto € 10,00. Ingresso con tessera ARCI. Info e prenotazioni 393.3225053.

Francesca Prato, nata a Genova, si è diplomata in organo e composizione organistica nel 2009 con il Maestro Flavio Dellepiane, contestualmente ha proseguito con lo studio del pianoforte sotto la guida del Maestro Gianfranco Carlascio con il quale sta ultimando il master di perfezionamento a indirizzo solistico presso il conservatorio “N. Paganini di Genova”.

Svolge attività come pianista accompagnatore , e in duo pianistico. Negli ultimi concerti ha accompagnato il baritono Marco Camastra in un recital presso Villa Pisani del Palladio a Vicenza, e presso Palazzo Bombrini a Genova.

La collaborazione con il Maestro Camastra è rivolta anche agli allievi della sua scuola di canto, che la pianista ha accompagnato in diverse occasioni.

Nel dicembre 2017 ha partecipato alla manifestazione “chiese in musica” esibendosi presso l’oratorio di San Filippo Neri di Genova , accompagnando il contraltista Andrea Giambelli e il soprano Antonella Fontana.

I prossimi eventi, per Maggio 2018,presso Palazzo Reale a Genova ove la pianista sarà l’accompagnatore dell’opera Alcina di Handel.

Eder Sandoval, nato a Lima (Perù), inizia i suoi studi musicali fin dalla scuola con lo scopo di intrapprendere un percorso professionale da cantante lirico. Il suo primo insengnante fu Manuel Rodriguez, un tenore solista che forma parte del Coro Nacional del Perù da circa 20 anni. Lui gli insegnò le prime basi del bel canto nonchè diventare il suo mentore. Studiò professionalmente nell’Instituto de Arte de la USMP (2012) e poi nel Conservatorio Nacional de Música al quale fu ammesso nel 2013 per specializzarsi con il gran mezzo-soprano peruviano Josefina Brivio. In tutti quegl’anni svolse una frequente attività artistica-musicale da cantante solista, corista, strumentista, arrangiatore e insegnante.

Nello stesso anno decise di partire per l’Italia per studiare nel Conservatorio G. Rossini di Pesaro, luogo in cui, oltre al Conservatorio, conobbe grandi personalità della lirica con i quali ebbe l’opportunità di specializzarsi (il mezzo-soprano Jimena Llanos, e i tenori Ernesto Palacio e Juan Diego Florez). Partecipa da solista in vari concerti organizzati dal Conservatorio e nel 2014 si è trasferito a Genova per continuare i suoi studi nel Conservatorio N. Paganini della stessa città. Nel 2015 venne assunto dal Coro dell’Accademia del Teatro alla Scala e partecipa nella produzione de Il Barbiere di Siviglia rappresentato alla Scala nel periodo dell’EXPO. L’Accademia della Scala gli ha permesso di lavorare accanto a personalità importanti del mondo della lirica (quali Leo Nucci e Ruggiero Raimondi) e cantare in posti di alta importanza culturale. Dal 2017 canta da solista accanto alla Filarmonica di Arenzano in una serie di concerti realizzati nella regione Liguria e, nello stesso anno, lavorò come parte dello staff di Produzione del Rossini Opera Festival nello svolgimento delle prove e preparazione dell’opera Le Siège de Corinthe (G. Rossini). Contesto importantissimo perché si è trovato in mezzo a tanti grandi esemplari del mondo del canto (Juan Diego Florez, Nino Machaidze, Luca Pisaroni, Aya Wakizono, Dimitry Korchak, Salome Jicia e altri). Si è perfezionato con i Maestri Claudio Ottino, Tatiana Chivarova e attualmente studia con il basso baritono Marco Camastra.