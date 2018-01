Savona. Il progetto “Italian Riviera” si affaccia al nuovo anno presentando un ventaglio di accattivanti proposte turistiche per far conoscere un territorio ricco di bellezze naturali, testimonianze di una storia antichissima, eccellenze gastronomiche.

Il progetto “Italian Riviera”, già presentato dal Tour Operator C-Way ai più importanti buyer del settore in occasione di fiere e workshop in Italia e all’estero, si concretizza in un’offerta integrata e multi prodotto che dà ai turisti l’opportunità di costruirsi una vacanza “su misura”, scegliendo le “esperienze” da vivere in coppia, con gli amici o in famiglia oppure optando per i pacchetti turistici proposti.

Navigando sul sito di C-Way l’area dedicata “Italian Riviera” permette di fare una prima scelta, secondo le proprie esigenze, tra le sezioni “Esperienze outdoor”, “Arte&Cultura”, “Dove dormire”.

La sezione “Esperienze outdoor” offre tante fantastiche opportunità per praticare attività all’aria aperta: dalle escursioni guidate in mtb alle immersioni e allo snorkeling; dalle uscite in barca in mare aperto al trekking lungo sentieri suggestivi, dal canyoning ai tour speleologici, esperienze fruibili tutto l’anno in uno splendido contesto naturalistico.

La sezione “Arte&Cultura” è una panoramica di proposte alla scoperta delle bellezze storico-naturalistiche e delle tradizioni gastronomiche locali: i borghi storici fra i più belli d’Italia, i siti archeologici marini, le fantastiche grotte, le riserve naturalistiche e le cooking-class sulle tradizionali ricette liguri.

La sezione “Dove dormire” è dedicata alle 46 strutture ricettive aderenti al progetto: hotel e residence, situati nella splendida Italian Riviera, tra Celle ed Andora, prenotabili per trascorrere un soggiorno di più giorni.

Il territorio savonese è il luogo ideale dove vivere un turismo attivo: 70 chilometri di costa, da Varazze ad Andora, in cui si alternano spiagge sabbiose e scogliere, oltre a un entroterra in cui alla macchia mediterranea si alternano boschi di faggi e di castagni e in cui si trovano alcuni dei più bei Borghi d’Italia.

“C-way – dichiara Carla Sibilla, amministratore delegato del tour operator legato al gruppo Costa Edutainment – ha costruito per Italian Riviera dei prodotti esperienziali unici, contribuendo a creare un network tra gli operatori territoriali. Siamo partiti con la promozione su diversi fronti: oltre ad attività di Seo e Sem, stiamo presentando Italian Riviera presso diversi eventi e fiere di settore. Prossimamente saremo alla Bit (Milano, 11-13 febbraio) e a Discovery Italy (Sestri levante 23 febbraio)”.

“Finalmente – conclude il Presidente di Upasv Angelo Berlangieri – con l’attuazione del progetto Italian Riviera realizziamo tre cose fondamentali per la competitività della nostra destinazione: la costruzione di prodotti turistici integrati e diversificati, la vendita, e non il solito racconto, di proposte di esperienza nell’Italian Riviera e la promozione continua sui principali mercati interni ed internazionali del brand Italian Riviera e dei suoi valori”.