Cairo, ora è possibile richiedere la carta d’identità elettronica

Cairo Montenotte. Da domani (30 gennaio) i cairesi potranno richiedere la carta d’identità elettronica. È infatti attivo il servizio che, come indica il sito del Ministero dell’Interno, coinvolgerà tutti i Comuni d’Italia entro la fine del 2018.

Proprio sul link www.cartaidentita.interno.gov.it è possibile verificare se il proprio Comune di residenza sia già abilitato.

Cairo risulta attivo, ed è il primo in Valbormida, mentre per gli altri appare l’invito a registrarsi con un indirizzo mail alla quale arriverà l’avviso quando il servizio prenderà il via.