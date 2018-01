Cairo Montenotte. Prima si è messo a distruggere ciò che aveva intorno, quindi ha assalito la persona che stava segnalando la cosa al bar vicino. E’ successo questa mattina a Cairo Montenotte, all’interno della stazione di San Giuseppe di Cairo.

Un cittadino straniero, di cui non è ancora nota la nazionalità, ha iniziato a dare in escandescenze mentre si trovava all’interno della sala d’aspetto della stazione. Un viaggiatore che in quel momento si trovava dall’altro lato dei binari ha notato il suo comportamento ed è corsa verso il vicino bar, per avvertire di quanto stava accadendo.

Lo straniero, però, si è accorto della cosa ed ha aggredito il viaggiatore: dopo averlo raggiunto lo ha sbattuto contro un’auto, insultandolo e danneggiando gli oggetti vicini, come vetri e cartelli dei gelati.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che con qualche difficoltà sono riusciti a fermare l’uomo e a farlo salire in macchina. E’ stato portato in caserma per accertamenti. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini del sistema di videosorveglianza, che dovrebbe aver filmato tutta la scena.