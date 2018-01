Cairo Montenotte. La Cairese, priva di pedine importanti come Saviozzi, Spozio, Piana e dopo aver recuperato in extremis il bomber Alessi ed il forte difensore Di Leo, vince in casa dell’Ospedaletti e per via della sconfitta dell’Alassio con la Campese, porta a nove punti, il vantaggio sulle vespe e sull’Arenzano.

“Solo un grande gruppo, come il nostro, poteva vincere una gara come quella odierna” – esordisce il direttore sportivo Matteo Giribone – “Sotto di una rete, non ci siamo disuniti e nella seconda frazione di gioco, abbiamo messo knockout gli avversari”.

“Mister Solari ha preparato da par suo l’ennesima sfida, che ogni domenica dobbiamo affrontare – conclude Giribone – non avendo paura a schierare due giovanissimi (ndr, classe 2000) come Rizzo, autore di una rete e Pizzorni e per questo motivo la soddisfazione è doppia. Ora guai a pensare che i giochi siano fatti… nove punti sono un tesoretto importante, ma il calcio ti smentisce quando credi di avere delle certezze”.