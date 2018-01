Buon inizio di campionato per l\' A.S.D Arte Ginnastica

L’A.S.D. Arte Ginnastica, settore della Polisportiva del Finale comincia l’anno con grandi soddisfazioni.

La prima prova di campionato individuale allieve e Junior prima fascia silver si è tenuta a Quiliano, dove le ginnaste finalesi hanno dimostrato tenacia e maturità tecnica meritando diverse medaglie; ecco alcuni premi:

– Oro nella categoria Junior prima fascia per Martina Pesce, nuovo acquisto di quest’anno;

– Argento nella stessa categoria per Federica Sanzotta;

– nella categoria allieve un ottimo quinto posto per la nostra giovanissima Francesca Bruzzo;

– Argento per Martina Tipoli

– Alice Salvi, invece, ha pagato qualche piccolo errore riuscendo comunque ad arrivare quarta.

– nelle allieve terza categoria argento per Emma Caffarena e bronzo per Sveva Fasolo;

– mentre nelle allieve quarta categoria bronzo per Noemi Panciroli, quarta Debora Benne e quinta Federica Massa.

Prossimo appuntamento l’11 febbraio a Lavagna con le junior e le senior.