“Build Your Future”, al Patetta di Cairo incontro sulla creazione d’impresa e l’autoimprenditorialità

Cairo Montenotte. Il rapporto tra i giovani e il loro territorio e la possibilità di diventarne protagonisti attivi in un processo di crescita. Sono questi alcuni dei temi affrontati ieri mattina, 22 gennaio, dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte nell’incontro con Marco Lombardi, ingegnere esperto di creazione d’impresa e autoimprenditorialità.

Gli allievi del biennio terminale degli indirizzi tecnici Amministrazione Finanza Marketing e Sistemi Informativi Aziendali e della classe quarta dell’Indirizzo professionale Servizi Commerciali dell’Istituto cairese hanno approfondito con Lombardi alcuni degli strumenti fondamentali per la crescita imprenditoriale, tra cui in particolare la diffusione di competenze acquisite in contesti di progettazione e lavoro di tipo interculturale.

Le tematiche affrontate hanno avuto come oggetto lo sviluppo di idee attraverso il pensiero creativo, l’importanza del brainstorming e delle analisi di mercato e di valore per la definizione di business plans che valorizzano i giovani come risorsa.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il Progetto “Build Your Future” promosso in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta dall’Associazione YEPP grazie al finanziamento della Fondazione CRC e di diverse importanti realtà imprenditoriali tra le quali Wind Tre Spa. Il corso ha come obiettivo quello di sostenere i giovani nella fase di incubazione d’impresa sia a livello di progettualità sia di finanziamento delle iniziative.