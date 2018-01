Bottigliate a un badante per rubargli il cellulare, arrestati i due senzatetto che abitavano nelle stalle di Ramon

Savona. Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona, unitamente ai colleghi della stazione di Quiliano, durante la vigilanza dell’area di piazza del Popolo hanno arrestato per rapina impropria e lesioni aggravate Alessio Lamberti, 36enne di Savona, e la compagna Eleonora Gervasi, 34enne romana, entrambi senza fissa dimora. Si tratta della stessa coppia denunciata lo scorso 23 gennaio dopo essere stata allontanata dalla ex scuderia di Ramon, utilizzata come dimora abusiva (leggi l’articolo).

I due nella tarda serata di sabato avrebbero avvicinato un badante 51enne bulgaro residente in provincia, rubandogli il telefono cellulare che l’uomo aveva appoggiato vicino a sé. Secondo quanto ricostruito dai militari la vittima a quel punto avrebbe accennato una reazione per cercare di riprenderselo, ma la reazione dei due sarebbe stata tanto improvvisa quanto furibonda: ne sarebbe nata una colluttazione fatta di spintoni e manate terminata con una violenta bottigliata in testa inferta dalla donna al badante bulgaro.

La ferita al capo sanguinava copiosamente, tanto da richiedere un intervento di sutura presso il pronto soccorso savonese. Nella colluttazione si è anche rotto anche il cellulare “conteso”.

I malviventi dopo l’aggressione si sono allontanati, ma sono stati subito individuati e fermati dai carabinieri giunti immediatamente sul posto. La coppia aveva addosso i segni dello scontro, piccole tracce di sangue della vittima. I due sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti del caso e, una volta ricostruita la dinamica, arrestati. Completate le formalità di rito sono stati accompagnati nelle prigioni di Marassi e Pontedecimo.

Nel corso delle indagini inoltre il 36enne savonese è stato denunciato per essere in possesso di un coltello “a farfalla” di grosse dimensioni, mentre la donna per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Savona emesso dal Questore.