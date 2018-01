Cairo Montenotte. Un altro fine settimana nel pieno della stagione cestistica è andato in archivio. Il Basket Cairo è sceso in campo con la squadra senior, con l’Under 14 femminile, con l’Under 13 maschile e con due formazioni di Aquilotti. Vediamo com’è andata nei resoconti redatti dalla società valbormidese.

Csi Open: prima sconfitta, ma con onore

Basket Mondovì – Basket Cairo 59-56

Foto 3 di 3





Incappa nella prima sconfitta stagionale la squadra senior del Basket Cairo, che comunque su un campo ostico e difficile come quello del Mondovì si fa onore. La squadra avversaria a pari vittorie con Cairo in classifica anche se con due gare disputate in più, è una chiara favorita al salto di categoria e la fa quindi essere una avversaria temuta. Ma questo si sapeva già prima della gara per cui ci si aspettava di affrontare un match combattuto.

Nonostante questo nei primissimi minuti Cairo non sembra patire e va subito sul 2-8 con una pregevole serie di Zullo e Giacchello. Poi però si spegne la luce anche perché gli avversari cominciano a martellare il canestro dalla linea da tre e segnano a raffica. Parziale inquietante che porta i piemontesi sul 18-8 e costringe coach Brioschi a chiamare time-out per far rifiatare e ragionare i suoi. Al rientro si vede una squadra più aggressiva in difesa che produce un ottimo recupero, il quarto si chiude sul punteggio di 19-15. Si immagina già che la gara sarà un continuo saliscendi e lo dimostra il secondo quarto con in campo alcuni cambi da entrambe la parti che però non sfigurano anzi danno impulso alla manovra cairese producendo un ottima difesa e palle recuperate che fermeranno il risultato all’intervallo addirittura sul più uno per il Cairo 26-27.

Alla ripresa delle operazioni per almeno metà quarto la gara rimane in sostanziale equilibrio, i giocatori in campo pur non brillando e mettendo insieme giocate di pregio e banali palle perse si equivalgono e rispondono canestro su canestro, solo nella seconda metà del quarto Cairo si addormenta e non riesce più a produrre in attacco mentre Mondovì sembra graziata e segna da ogni dove infliggendo un parziale severo di 22-9 al Cairo che sembra alzare bandiera bianca. Ma i cairesi hanno forme sferiche grandi e non si lasciano intimidire sotto di 8 all’inizio dell’ultima frazione 48-40, grazie soprattutto ad un ottimo Giuliano Pera che prende per mano la squadra e suona la carica si affronta un forcing disperato che porta i cairesi al pareggio a 1 minuto dalla fine sul 56 pari. L’ultimo minuto è un mix di giocate e gite in lunetta per portare a casa la gara. L’ago della bilancia però pende verso i piemontesi che se anche non precisissimi dalla lunetta mettono alcuni liberi fondamentali, Cairo ha allo scadere addirittura due tiri per vincere o pareggiare ma entrambi escono per un soffio. La gara si chiude con la vittoria di Mondovì di soli 3 punti.

C’è da fare una valutazione complessiva sull’immenso cuore che ha dimostrato la squadra senza mai abbattersi e combattendo sempre su ogni pallone. Una più tecnica sul valore e rispetto della palla con cui si gioca, che spesso non viene tenuto in buon conto. In questa gara molti palloni sono stati persi banalmente e alla fine questo ha contato più di altro. Nota a margine, manca una sola gara nel girone di andata che è stata rinviata e si giocherà più tardi e il Basket Cairo ha affrontato 6 gare giocando sempre contro difese a zona a volte molto conservative, e questo non ha certo giovato alla fluidità e bellezza del gioco.

Parziali: 19-15; 7-12; 22-9; 11-20.

Tabellino: Pera G. 8, Brusco, Bardella 4, Pera M. 3, Patetta, Robaldo, Ravazza 13, Zullo 15, Giacchello 8, Diana, Lomonte 5.

Csi, Under 14 femminile: un’altra facile vittoria

Seconda di campionato e seconda affermazione per le nostre csi-girls in trasferta a Mondovì. Nella seconda partita del campionato affrontiamo in terra piemontese le giovani cestiste di Mondovì con le quali lo scorso anno si è vinto il campionato.

Avere avversarie tre ragazze con cui abbiamo condiviso la vittoria crea un po’ di emozione nelle cairese più piccole che sembrano disorientate. Ma avranno modo in campo di svegliarsi. La partita, a causa di un differente impatto fisico (Cairo gioca con due ragazze del 2003 in deroga), non è mai in discussione dal punto di vista del risultato.

Difficile è mantenere alta la concentrazione senza permettere che il punteggio diventi troppo pesante. Basket Cairo si può permettere quindi di fare ampie rotazioni tenendo il quintetto base in campo per 4 minuti ed inserendo le 2005/06 che dimostrano di essere presenti ed impegnandosi al massimo riescono a giocare un buon basket.

Il punteggio finale è 56 a 10 per le cairesi ma è il dato meno importante. Importante oggi è stato rivedere in campo un paio di ragazze del 2005 che per influenze e motivi vari nelle ultime settimane non si erano allenate con continuità. Importante oggi era mantenere alta la concentrazione in difesa ed impegnarsi nonostante la differenza.

Non è raro vedere squadre che credendosi più forti non mettono impegno e non rispettano gli avversari (questo non rientra nel dna di Basket Cairo) ma oggi le nostre atlete ci sono riuscite. Devo fare i complimenti al BC Mondovì che, nonostante queste ragazze siano in palestra da poco, ha iscritto la squadra per farle giocare e per l’impegno massimo che ci hanno messo fino allo scadere senza guardare il punteggio”.

Ecco le atlete scese in campo: Gigi H. 6, Gambera, La Rocca M.C. 4, Boveri 5, Genta Marianna, Bergero 11, Genta Melania 6, Marrella 8, Baiocco 2, La Rocca 6, Brero 6, Gazzilli 2.

Under 13 maschile

Basket Loano – Basket Cairo 64-55

Seconda gara del girone di ritorno del campionato Under 13 per il Cairo che gioca sul campo di Loano; nonostante i problemi di salute dei giorni scorsi i ragazzi stringono i denti e riescono a presentarsi in nove sul parquet.

Primo quarto che si sviluppa su alti ritmi e continui capovolgimenti di fronte con numerosi errori nelle conclusioni con Cairo che nel finale riesce ad ottenere un vantaggio di quattro punti sul 21-17. Nel secondo quarto, complice la fatica fatta nella gara Under 14 di sabato, il Coach deve utilizzare ampie rotazioni; questo nonostante l‘impegno die giocatori chiamati in campo comporta un calo di livello tecnico che si evidenzia nella difficoltà di concretizzare i tiri i canestri fatti ed il punteggio ne risente ed il Cairo va al riposo sotto di 7 punti.

Nello spogliatoio il coach fa recuperare mentalmente la squadra sfruttando anche la temperatura più fresca rispetto al campo di gioco; la partita riprende sula falsariga del primo quarto e sia nel terzo che nel quarto tempo i ragazzi lottano con grande impegno appoggiandosi ad un monumentale Pirotto che con il bottino realizzato ha supportato i compagni nel tentativo non riuscito di conquistare la vittoria. La squadra dopo il fischio finale ha dovuto accettare la sconfitta che ha portato con se la sensazione negativa lasciata da alcuni fischi non comprensibili.

Come sempre la considerazione finale sulla partita lascia il coach soddisfatto dal punto di vista dell’impegno e della voglia messe in campo ben sapendo che dal punto di vista tecnico bisogna ancora lavora tanto per essere ripagati da vittorie sul parquet.

Questi gli atleti scesi in campo: Coratella 7, Diana 7, Servetto 1, Bagnasco, Giordano 3, Pirotti 31, Rolando 2, Butera 2, Benearrivato 2.

Parziali: 17-21 (17-21), 18-7 (35-28), 14-13 (49-41), 15-14 (64-55).

Aquilotti: Senior e Junior in doppio turno

Sabato impegnativo per i nostri miniatleti, impegnati sul campo di Alassio, pur nella ridotta palestra dell’istituto don Bosco per l’indisponibilità all’ultimo momento del più blasonato ed accogliente PalaRavizza, in un doppio scontro: gli Aquilotti Junior alle ore 10 e gli Aquilotti Senior che alle 11 recuperano il match rinviato per le condizioni climatiche di qualche settimana fa.

Doppio impegno che chiama alcuni dei nostri atleti ad un doppio sforzo, contando la nostra compagine senior molte assenze tra le file, soprattutto per l’influenza che sta decimando i nostri ragazzi.

Si parte comunque puntuali alle 10 con gli Junior convocati Aprea Riccardo, Baiguini Raffaele, Bazzano Lorenzo, Bogazzi Daniel, Coratella Marta, Delfino Alessandro, Grillo Chiara, Pregliasco Iris, Ramognino Asia e Ramognino Francesco, ai quali si aggiungo gli amici dei centri minibasket Semperboni Lorenzo, Gavazza Raffaele e De Savi Giacomo.

Inizio contratto per i nostri atleti guidati dal dirigente-accompagnatore Maurizio Baiguini, che patiscono oltremodo la maggior tecnica degli avversari ed anche la loro maggior esperienza e fisicità nel tenere il campo.

Dopo un primo tempino perso malamente senza possibilità di giocare al meglio la palla, i nostri ragazzi si riorganizzano e prendono fiducia nei periodi successivi, giocando sempre meglio e facendo vedere molta grinta verso gli avversari e mettendo in pratica al meglio quanto i coach hanno loro insegnato negli allenamenti settimanali.

Anche se il referto finale parla di sei tempini persi a zero, la grinta e la capacità organizzativa dei nostri piccoli cestisti (alla prima sconfitta dopo tre vittorie consecutive) lasciano soddisfatti i coach, la società ed anche i genitori che hanno assistito ad una bella partita.

Solo il tempo di riprendere fiato e si ricomincia dalla squadra Senior, che agli ordini di coach Cinzia Oliva schiera Guzzoni Giulio, Berretta Luca, Martino Leonardo, Marchisio Bernardo, Giribone Giacomo, Pennino Angelica, Campani Leonardo, Podestà Lorenzo, aiutati e completati dagli junior Grillo Chiara, Ramognino Asia, Ramognino Francesco, Bazzano Lorenzo, Aprea Riccardo e Delfino Alessandro

La partita inizia ancora una volta contratta, con un brutto parziale nel primo tempino, perso 10-0, prontamente riscattato da un perfetto secondo tempo vinto 10-4. La maggior fisicità dei nostri avversari torna prepotentemente a dominare il parquet nel terzo e quarto tempino, vinti comunque da Alassio con distacchi minimi, mentre nel quinto tempo una reazione di orgoglio dei nostri ragazzi, unita ad una ritrovata precisione al tiro, porta i cinghialotti di Cairo a vincere dominando. Purtroppo tanto sforzo, e la panchina obbligatoriamente un po’ scarica, portano alla sconfitta nel sesto e ultimo tempo, giocato onorevolmente dai nostri ragazzi.

Quattro tempini persi contro due vinti recita il referto finale, ma torniamo da Alassio con la consapevolezza che i nostri ragazzi abbiano grinta da vendere e la capacità di mettere in campo quello che imparano tutti i giorni durante le sessioni di allenamento. Ci rivediamo la settimana prossima, tra le mura di casa, per il penultimo turno del campionato Aquilotti.