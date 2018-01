Antonio Cananà nuovo prefetto della provincia di Savona

Savona. Antonio Cananà è il nuovo prefetto della provincia di Savona. Il consiglio dei ministri lo ha nominato nell’ultima riunione dello scorso 19 gennaio. Andrà a sostituire Giorgio Manari, insediatosi a maggio 2016 e ora giunto al termine della sua carriera.

Originario del Salento, 58 anni, Cananà lavora nella pubblica amministrazione da 27 anni. Ha prestato servizio per sei anni a Belluno e alla prefettura di Bologna. Per dieci anni ha lavorato presso il dipartimento dei vigili del fuoco e per altri tre al dipartimento dell’immigrazione. Ha ricoperto incarichi all’agenzia che si occupa dei beni confiscati alla mafia e all’ufficio legislativo del ministero dell’interno e con precedenti esperienze in comuni commissariati nel bellunese e ad Arezzo. E’ stato nominato prefetto a luglio dello scorso anno.

Da settembre dello scorso anno ricopre l’incarico di commissario straordinario del Comune di Seregno (Monza e Brianza) che attualmente è privo di amministrazione comunale a causa delle dimissioni di oltre metà dei consiglieri comunali a seguito di un’inchiesta per presunte infiltrazioni della malavita.