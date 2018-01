Albenga. Si sono conclusi oggi ad Albenga i lavori di rifacimento della rotonda situata tra via Papa Giovanni e via Veneto.

L’intervento era molto atteso poiché i new jersey che la delimitavano erano rimasti provvisori per circa sette anni. L’opera è stata realizzata nei tempi previsti dal privato ed eseguita a scomputo di oneri di urbanizzazione.

L’opera rientra nel progetto di riqualificazione dell’intera zona che ha visto il posizionamento di 26 alberi in via Ugo La Malfa, il rifacimento dell’illuminazione di via Papa Giovanni che prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio in prossimità di Via Patrioti e il restyling di piazza XX Settembre.