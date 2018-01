Albenga, tre rapine in pochi giorni: in via Dalmazia oltre all’edicola colpita anche la tabaccheria

Albenga. Non era una, erano due. Mentre i giornali davano notizia di una rapina a mano armata presso l’edicola di via Dalmazia, giovedì sera (leggi l’articolo), due malviventi stavano mettendo a segno un altro colpo, questa volta presso il tabaccaio.

Secondo quanto raccontato dal titolare, a differenza degli episodi precedenti in questo caso i rapinatori erano due. A parte questo, le similitudini con il colpo dell’edicola e quello del supermercato In’s di Ceriale della settimana prima, le similitudini sono molte: i due sono entrati con il volto mascherato da uno scaldacollo e hanno estratto una pistola per farsi consegnare l’incasso. Questa volta però non si sono limitati a minacciare, ma uno dei due malviventi ha colpito in testa il figlio del titolare con il calcio dell’arma (non si sa se vera o finta).

Il bottino del raid è di circa 2500 euro. In zona non sono presenti telecamere che possano confermare o smentire se uno dei due malviventi possa essere lo stesso della rapina all’In’s (dove l’impianto di videosorveglianza aveva ripreso la scena). Tre rapine in pochi giorni che creano non poca preoccupazione tra i commercianti della zona: le indagini dei carabinieri proseguono senza sosta.