Albenga. Un euro goal di Licata, realizzato al 90°, ha permesso all’Albenga di vincere (in rimonta) sul campo della Sestrese, al secondo ko consecutivo.

Riccardo Gaggero, intervistato al termine della gara, non nasconde la gioia per la vittoria sui verdestellati:

“Vittoria importante, che ci consente di portare a casa tre punti, davvero preziosi in chiave salvezza” – dice il giocatore ingauno – “Dopo essere andati al riposo, sotto di una rete, mister Monti ha messo in evidenza gli errori commessi, facendoci capire che la rimonta era alla nostra portata. Noi siamo entrati in campo con la consapevolezza di poter riuscire a ribaltare il risultato e così è stato”.

“Non dobbiamo abbassare la guardia – conclude Gaggero – ma cercare, nei prossimi due incontri con Valdivara e Rapallo, di raccogliere più punti possibili”.