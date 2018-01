Albenga, potenziata la videosorveglianza: tre nuove telecamere in vico Testa, Rossi e Stanchere

Albenga. Prosegue lo sforzo dell’amministrazione ingauna volto a garantire una maggiore sorveglianza e controllo del territorio anche in zone particolarmente sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico.

In questi giorni nuovi “occhi elettronici” sono andati ad integrare la video sorveglianza del comune di Albenga. Sono state aggiunte altre tre telecamere nel centro storico ingauno, collegate attraverso un’antenna centrale unica posizionata sul tetto di un condominio.

Le telecamere si aggiungono al già capillare sistema di impianti di video sorveglianza collegati con la sala centrale della Polizia Locale di Via Bologna che monitora la città. I vicoli del centro storico interessati dai nuovi impianti sono Vico Testa, Vico Rossi e Vico Stanchere, zone molto delicate sotto il profilo dell’ordine pubblico e spesso oggetto di spaccio, disturbo e molestie agli abitanti della zona.

“Il sistema di videosorveglianza – spiega il sindaco Giorgio Cangiano – si sta rivelando uno strumento decisivo ed efficace per il controllo del territorio ed è un validissimo supporto alle indagini delle Forze dell’Ordine, il cui impegno quotidiano messo in campo per garantire la sicurezza dei cittadini è notevole. Voglio ringraziare Carabinieri, Polizia locale, Guardia di Finanza per il loro impegno”.