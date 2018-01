Albenga. “Si tratta di un intervento importante sia per quello che si andrà a realizzare sia per le modalità scelte per realizzarlo”. Sono queste le parole, cariche di soddisfazione, quelle pronunciate questa mattina dal sindaco di Albenga Giorgio Cangiano in piazza Europa, sede prescelta per la realizzazione di una palestra a cielo aperto in pieno centro città.

All’incontro odierno, che ha sancito l’inizio ufficiale dei lavori, erano presenti anche il vicesindaco con delega allo Sport Riccardo Tomatis, il consigliere con delega alle Politiche giovanili Camilla Vio, l’ingegnere Raiko Radiuk, il direttore della Scuola Edile Antonio Miglio, il coordinatore Ruggero Francia con una classe di alunni, l’associazione Yepp Albenga, l’associazione OverBar e la ditta privata che eseguirà i lavori.

di 7 Galleria fotografica I lavori della nuova palestra all'aria aperta ad Albenga









“Quest’opera sarà fondamentale per un duplice scopo: valorizzare piazza Europa e migliorare la nostra città, – ha aggiunto il primo cittadino. – Realizzare una palestra a cielo aperto è importante e ancor più importanti sono le modalità con cui sarà realizzata. I nostri giovani, ancora una volta, hanno dimostrato che quando vengono messi in condizioni di fare e operare, lo fanno e molto bene. Il merito, infatti, va allo Yepp e al Centro Giovani, che sono riusciti ad ottenere un importante finanziamento, ma anche grazie alla Scuola Edile di Savona. I lavori saranno eseguiti da una ditta specializzata, ma con il supporto dei giovani ragazzi della scuola per i quali sarà certamente un’esperienza molto significativa”.

L’obiettivo e la speranza dell’amministrazione comunale è che l’opera venga conclusa entro il mese di marzo.

“Finalmente dopo molto tempo di pianificazione e progettazione fra le diverse realtà del nostro territorio, siamo riusciti insieme a dare vita al nostro progetto. SI tratta di un “progetto tutto giovani”, nato proprio da una richiesta dei giovani di Albenga, realizzato dai giovani per i giovani della città”, ha dichiarato il consigliere Camilla Vio.

Un’opportunità enorme anche per i giovani alunni (del terzo anno) della scuola edile di Savona che, a partire da oggi, seguiranno in prima persona i lavori di realizzazione della nuova area.

“Il comune di Albenga ci ha dato la possibilità di mettere alla nostra prova i ragazzi su un campo-lavoro bello e importante. Stiamo parlando di un gruppo al terzo anno, quasi al termine del proprio percorso formativo e questo progetto gli permetterà di mettere in pratica quanto imparato in questi tre anni”, ha affermato il coordinatore della Scuola Edile Ruggero Francia.

All’interno della nuova area saranno installati attrezzi e strutture per praticare uno sport a corpo libero molto in voga, il calisthenics, come hanno spiegato dall’associazione Overbar Albenga: “Abbiamo deciso di aderire al progetto per staccare un po’ i ragazzi da passatempi come computer e videogiochi e per portarli fuori, a divertirsi all’area aperta. La nuova “palestra” sarà aperta a tutti e aspettiamo numerosi giovani albenganesi per condividere con loro la nostra grande passione”.