Albenga, martedì via alla rassegna 2018 del Teatro Ambra con “Mortimer e Wanda” di Marina Thovez

Albenga. Parte ufficialmente martedì 30 gennaio, alle ore 21, la rassegna del Teatro Ambra di Albenga. Saranno Mario Zucca e Marina Thovez, con “Mortimer e Wanda”, a dare il via all’undicesima edizione della prestigiosa rassegna albenganese “AlbengAteatro2018”, dal 30 gennaio al 21 aprile, diretta da Mario Mesiano in collaborazione con il Comune di Albenga, assessorato alla Cultura.

Mortimer e Wanda è “una commedia scritta e diretta con maestria ed esperienza dalla stessa Thovez – spiega Mesiano – un testo brillante e sentimentale allo stesso tempo, un insieme di comicità e psicanalisi, interpretata da due grandi rappresentanti del teatro italiano, che ha lo scopo di svelare le tattiche di avvicinamento reciproco tra uomo e donna. Una cosa è sicura, non avremmo potuto cominciare meglio” conclude Mesiano.

La trama

Mortimer è un direttore d’orchestra che, all’apice della carriera, abbandona il successo e va a vivere in un rudere di campagna, tagliando i ponti con il mondo. L’isolamento inspiegato, unito alla personalità stravagante, gli guadagnano -non si sa se a torto o a ragione- la fama di pazzo. A riportarlo nella società dei “normali”, arriva un giorno una psicologa: Wanda. Studiosa vissuta tra i libri, facilmente impressionabile e, a sua volta, piena di nevrosi metropolitane, sembrerebbe la persona meno adatta alla grande missione assegnatale; l’ingenua dottoressa non sa che è proprio per questo che gliel’hanno affidata.

Il programma proposto dalla Teatro Ingaunia proseguirà con altri cinque spettacoli di prosa, in abbonamento, e due spettacoli Teatro/Musica, fuori abbonamento, di cui uno a scopo benefico.

Lunedì 12 febbraio, Edoardo Siravo e Manuele Morgese con “Le Nostre Donne”, di Eric Assous, regia di Livio Galassi. Lunedì 19 febbraio “Lettere di Oppio” con Tiziana Foschi e Antonio Pisu, di Antonio Pisu, regia Federico Tolardo. Lunedì 12 marzo La Compagnia Masaniello con “Non ti Pago”, di Eduardo De Filippo, regia di Alfonso Rinaldi. Lunedì 19 marzo Patrizia Pellegrino e Stefano Masciarelli in “Una Moglie da Rubare”, di Iaia Fiastri, regia di Diego Ruiz. e, lunedì 9 aprile una strepitosa Ketty Roselli con “Molto sudore per nulla” di Ketty Roselli, accompagnata al pianoforte dal Maestro Antonio Nasca.

Per il Teatro/Musica, sabato 14 aprile Vladimiro Zullo dei Trilli in “I Trilli una storia genovese” dagli anni ’70 ad oggi, porterà in scena ricordi, aneddoti, canzoni e curiosità dello storico gruppo genovese. Sabato 21 aprile la Stagione 2018 chiuderà con un evento benefico a favore dell’Associazione Onlus “Basta Poco” dal titolo “Basta poco per ridere”: sul palco, oltre al cabarettista Gianfranco Phino ed al Maestro Claudio Zitti, anche Marco Ghini, Rossano Giallombardo, Nico Lo Bello, Mario Mesiano, con interventi di Bruno Robello De Filippis.

Per informazioni tel. 018251419 oppure 3287065631. Punti vendita: Teatro Ambra Albenga, tutti i lunedì e cenerdì dalle ore 16 alle 18; libreria le Torri, Albenga, tel 0182555999; Bar Bacicin, Ceriale, tel 0182992024.