Albenga, il maltempo crea un foro nel tetto in eternit della bocciofila: operai al lavoro

Albenga. “La macchina del capo ha un buco nella gomma”, recita una vecchia canzone popolare. Una sorte analoga a quella che è toccata al tetto in eternit della bocciofila comunale di Albenga, situata nei pressi dello stadio comunale Annibale Riva, in viale Olimpia.

L’ultima ondata di maltempo, infatti, ha arrecato un danno alla struttura, spingendo il Comune ingauno ad intervenire in somma urgenza. Le operazioni di riparazione del tetto, dove il foro si è generato in corrispondenza del bar (fortunatamente al riparo da eventuali allagamenti grazie ad un soppalco), sono state affidate ad una ditta specializzate nel settore, sono tutt’ora in corso e dovrebbero concludersi entro la giornata odierna.

“L’ultimo evento atmosferico di grande entità che si è abbattuto sulla Riviera, – ha spiegato il vicesindaco Riccardo Tomatis, – ha creato un buco, in corrispondenza del bar interno, ma fortunatamente non interessa ne l’attività né i vicini campi da bocce. In ogni caso abbiamo deciso di procedere in somma urgenza, tappando il foro con alcune lastre di fibrocemento”.

Il vicesindaco, poi, trattandosi di un tetto in eternit (un materiale che genera paura solo a nominarlo), ci ha tenuto anche a rassicura la cittadinanza sul buono stato di conservazione della struttura, che non rappresenta alcun pericolo per l’incolumità pubblica.

“Il tetto è in eternit, questo è vero, ma non sempre è necessario intervenire per smaltirlo se, come in questo caso, il materiale è in buono stato e tenuto sotto controllo. Per quanto riguarda il tetto della bocciofila, infatti, l’ultima relazione tecnica parla di uno stato di conservazione “discreto” e non c’è alcuna prescrizione specifica per la sostituzione immediata. Inoltre, tramite ditte specializzate, provvediamo annualmente a svolgere controlli mirati”.