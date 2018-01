Albenga, i Fieui di Caruggi in aiuto dei pazienti stomizzati dell’ospedale

Albenga. Domani, mercoledì 24 gennaio alle 15 i Fieui di Caruggi consegneranno a Raffaele Galleano, direttore della struttura complessa di chirurgia generale dell’ospedale di Albenga, un kit sanitario denominato Irypump. Lo strumento è destinato all’ambulatorio stomizzati e servirà a migliorare le condizioni di vita dei pazienti e ad alleviare le loro sofferenze.

“Siamo contenti che ci sia stata offerta questa opportunità – dicono i Fieui di Caruggi – e di essere riusciti a completare la donazione, nonostante le lungaggini burocratiche. Questo gesto vuole essere un invito per tutti all’altruismo e un grazie per il personale medico e paramedico che si impegna per fare funzionare la sanità pubblica”.

“Nello stesso tempo vorremmo che fosse anche un messaggio di protesta e di speranza. Protesta per la situazione del nostro Ospedale e speranza per una sua rinascita. Regalare una attrezzatura medica, per quanto modesta possa essere, significa per noi che l’ospedale non deve essere smantellato, ma potenziato”.