Albenga, fermato per un controllo si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Albenga. Sottoposto ad un normale controllo, dà in escandescenze e si scaglia contro i carabinieri. Protagonista del concitato episodio, un cittadino marocchino ventisettenne, Khalladi Redouane, fermato dai militari questa notte, intorno alle 2,30, sul lungocenta Croce Bianca.

Alla richiesta degli uomini dell’Arma di fornire i documenti, l’uomo ha mostrato grande nervosismo, ha iniziato ad agitarsi e ha poi reagito malamente, senza risparmiare calci e pugni, conditi da insulti contro i carabinieri. E per lui sono scattate le manette ai polsi.

Il ventiseienne è stato processato per direttissima quest’oggi, nel tribunale di Savona. L’arresto è stato convalidato e ha patteggiato 2 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa per resistenza. È tornato in libertà senza misure.