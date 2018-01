Alassio, al via il 63° corso serale di lingue estere

Alassio. Ai nastri di partenza la 63esima edizione dei corsi serali di lingue estere, a cura della Biblioteca Civica e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Alassio. Le lezioni si terranno all’interno dei locali del centro “L’isola che c’è” in via Robutti 5, da febbraio ad aprile 2018. Il programma prevede: corsi di inglese, 1° livello il martedì dalle 19.00 alle 21.00 e 2° livello il martedì dalle 21.00 alle 23.00; corsi di francese, 1° livello il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30, 2° livello il venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

“Un’iniziativa che si ripete e si rinnova negli anni, una vera e propria tradizione per la nostra città”, commenta Simone Rossi, assessore alla Cultura del Comune di Alassio. “Lo studio e il perfezionamento delle lingue straniere è molto importante, in particolare ad Alassio, che da sempre si contraddistingue per la sua spiccata vocazione turistica e per la sua cultura dell’accoglienza a livello internazionale”.

La quota di partecipazione è di 60 euro. Su richiesta potrà essere rilasciato attestato di frequenza (non valido quale credito scolastico). I corsi saranno attivati solo al raggiungimento minimo di partecipanti. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica di Alassio, in piazza Airaldi e Durante 7, dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 18.00 (orario continuato), al tel. 0182 648078 o via mail a biblioteca@comune.alassio.sv.it.