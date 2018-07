Zibba in concerto con il tour “Le cose”

Appuntamento musicale d’eccezione in piazza san Pietro, nel cuore del centro storico di Borgio, domenica 22 luglio alle ore 21,30 con il tour “Le cose” del noto cantautore e autore varazzino Zibba, che dopo sei anni torna ad esibirsi nel paesino ligure (il concerto era previsto inizialmente il 16 luglio ma è stato rimandato causa maltempo). In apertura esibizione del cantautore siciliano Luca Tudisca. Il concerto è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Deco Music di Chiavari e con il Premio Bindi 2018.

“Anche quest’anno abbiamo voluto valorizzare ed esaltare le eccellenze liguri e senz’altro Zibba ben le rappresenta con il suo repertorio, le partecipazioni, i successi, i premi ricevuti, l’attività di produzione e il prestigioso legame con il Premio Bindi – commenta Andrea Costa, consigliere delegato al Turismo del Comune di Borgio Verezzi, che presenterà la serata – Un giovane cantautore dall’inconfondibile profonda voce, capace di coniugare testi e musiche raffinati con un particolare carisma che lo fa amare dal grande pubblico. Sono veramente onorato e felice di poterlo ospitare a Borgio Verezzi, dove sono certo arriveranno in tanti da tutta la Liguria e non solo, nella magica cornice di piazza san Pietro. Sono rimasto anche piacevolmente sorpreso per la presenza inaspettata e graditissima del giovane cantautore siciliano Luca Tudisca, curioso di poterlo ascoltare dal vivo”.

Il concerto porta in giro per l’Italia il nuovo lavoro di Zibba pubblicato nel febbraio 2018. Zibba, nome d’arte di Sergio Vallarino, è cantautore apprezzato da molti anni, ma arriva al grande pubblico grazie ai Premi della Critica al Festival di Sanremo 2014. Nel corso degli anni vince alcuni tra i premi più prestigiosi della musica Italiana come la Targa Tenco per il miglior album in assoluto (“Come il suono dei passi sulla neve”, 2012), il Premio Bindi e l’Artista che non C’era nel 2011, gli On Stage Awards 2015 e molti altri riconoscimenti del mondo indipendente e cantautorale.

Autore per Warner Chappell, Zibba firma canzoni per Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Michele Bravi, Emma, Zero Assoluto, Max Pezzali, Moreno, Marco Masini, Raige, Giulia Luzi, Elodie, Alexia, Le Deva, collabora con artisti come Jack Savoretti, Jovanotti, Tiziano Ferro, Alex Britti e molti altri. Autore di una raccolta di dialoghi dal titolo “Me l’ha detto frank zappa”, divenuto poi uno spettacolo con la regia di Sergio Sgrilli, è anche attore nella prima stagione di All’ombra dell’ultimo sole scritto da Massimo Cotto.

Il 20 maggio 2016 esce “Universo”, il nuovo singolo prodotto da Andrea Mariano dei Negramaro. A febbraio 2017 Zibba partecipa al 67° Festival di Sanremo come autore con i brani “Togliamoci la voglia” cantato da Raige e Giulia Luzi e con “Spostato di un secondo” cantato da Marco Masini. Esce il 27 ottobre 2017 “Quello che vuoi”, il singolo che preannuncia il nuovo lavoro in studio #LECOSE uscito il 2 febbraio 2018 e presentato nel concerto di questa serata borgese. Zibba inoltre è produttore artistico di alcune realtà indipendenti, tra cui Seawards e Sonny Willa, e dal 2017 è direttore artistico del prestigioso Premio Bindi.

Ad aprire il concerto del 22 luglio, come anticipato, ci sarà un altro giovane artista, Luca Tudisca, cantautore siciliano legato a Zibba da rapporti artistici, professionali e di amicizia. Nato a Sant’Agata di Militello (ME), dopo il diploma si trasferisce a Milano, dove frequenta l’Accademia Triennale di Musica e Canto Music Arts Show (M.A.S.) diplomandosi nel 2010 con ottimi risultati; nel 2014 partecipa al programma televisivo “Amici”, arrivando alla sesta puntata del serale.

Nel 2016 è tra gli otto vincitori di Musicultura, aggiudicandosi il Premio IMAIE per la migliore interpretazione, e nello stesso anno, con il brano il “Ritrattista”, arriva tra i sessanta finalisti di Sanremo Giovani. Nel 2017 partecipa alla tredicesima edizione del Premio Bindi, viene selezionato tra gli 8 finalisti e vince il Premio Nuovo lmaie. Il 6 agosto dello stesso anno Luca apre il concerto di Niccolo’ Fabi all’Anfiteatro Falcone Borsellino Di Zafferana Etnea (CT), unica data in Sicilia del tour “Diventi Inventi 1997 – 2017”.

Sul palcoscenico di piazza san Pietro dunque avremo l’occasione per assistere ad un sodalizio artistico fatto di parole e musiche originali composte da giovani cantautori italiani, sotto l’egida del prestigioso Premio Bindi in Tour 2018: sosteniamo tutti insieme la buona musica ligure e italiana!

Il Comune ringrazia l’associazione Deco Music di Chiavari e il Premio Bindi, nelle persone di Stefano Dellepiane ed Enrica Corsi, per la preziosa collaborazione, e Zibba per aver accolto la proposta di tornare a Borgio.

Ad accogliere il pubblico, come tradizione, nessuna platea di sedie, ma solo il lungo sagrato della chiesa in acciottolato sul quale sedersi: a disposizione un centinaio di cuscini per stare più comodi.