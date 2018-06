ZedaFest – Viaggio nel mondo del varietà

Teatro, danza, magia, musica e burlesque in un viaggio nel varietà nella due giorni della terza edizione dello ZedaFest, kermesse di tutte le arti sceniche condotta dal Maestro Zeda (alias Christian Zecca) e organizzata dall’Associazione AndorArte in collaborazione con il Comune di Andora.

Molti i momenti di intrattenimento con teatro comico e cabaret: in scena il Dottor Dispiacere (Alessio Pin), gli attori Alessandro Piazza e Giulia Carlotta Carpaneto, il burlesque di Laura Siccardi, il mentalista Walter Salotto, il body painting di Alice Masia, la scuola di danza Move Up di Alassio e tante altre emozionanti, bizzarre o surreali esibizioni.

Come nelle precedenti edizioni non mancherà la musica: insieme al Maestro Zeda il chitarrista Mario Pagano e il polistrumentista Fabrizio Salvini daranno voce e note al mondo surreale del Maestro con brani del CD “Delrumoredellamore” e del nuovo album in produzione “Canzoni nella bottiglia”. Altro ospite di grande livello il cantautore Andrea Facco.

Il Festival è dedicato all’indimenticabile Federica Tassinari. Fu lei, tre anni fa, a portare ad Andora l’universo strampalato e lunare del Maestro Zeda.