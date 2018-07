XXIII Rassegna di Artigianato Ligure “Mand’Ommu”

“Mand’Ommu” le mani dell’uomo e quanto di bello e utile riescono a produrre, uscendo dai laboratori per diventare artisti in presa diretta, capaci di esibire davanti al pubblico abilità dalle radici antiche. Il lavoro manuale di artigiani capaci, la cui arte consente di modellare, plasmare e creare meravigliosi oggetti, che rappresentano l’eccellenza nelle produzioni liguri. Un percorso di scoperta del Made in Liguria per regalare una chiave originale e insolita e scoprire e amare la Liguria e le sue eccellenze. Eenogastronomia di qualità e stupore garantito tra i banchi in un’atmosfera di festa!

La vecchia galleria del treno diventa una galleria d’arte e artigianato dove si potranno ammirare 27 artigiani all’opera e acquistarne i prodotti. Alla tradizione gastronomica sarà dedicata la sera del 20 luglio, quando via Colla, il centro storico e il lungomare si animeranno con un ricco percorso dedicato al basilico: una sera colorata di verde per celebrare una grande eccellenza ligure e cellese. 28 locali del centro storico proporranno menù dedicati al più profumato degli aromi, in un ricco percorso per la valorizzazione dello street food di qualità.

Ristoranti, bar, stabilimenti balneari e gastronomie prepareranno piatti in cui l’ingrediente principale sarà il basilico: tante idee sfiziose e originali, abbinamenti tradizionali e insoliti e poi il pesto, da gustare lungo le vie, secondo la tradizione del cibo di strada. Ad animare il percorso ci saranno artigiani ed artisti!

In via Boagno L’Arte del Fuoco: costruzione di un forno di canne e carta, incendiato a legna per la cottura della ceramica, a cura di Guido Garbarino, Marcello Mannuzza e Caterina Ricci. In piazza del Popolo Atelier d’artista: pittori, illustratori, ceramisti, artisti trasformeranno la piazza in un atelier sotto le stelle, dove creatività e manualità daranno vita a forme d’arte diverse.

Officina 900 presenterà i corsi per l’estate. In piazza Sisto IV l’Arte dei Piccoli: “Bombe di Baxaicò”, laboratorio per bambini dai 5 anni in poi, proposto dai ragazzi del Centro di educazione al lavoro Torretta, e “Ricette profumate e… colorate”, laboratorio per la realizzazione di un piccolo ricettario con copertina a piegatura e fogli liberi, a cura di Valentina Biletta.

Per tutta la sera il Magico Mondo di Gemma: con il truccabimbi diventi ciò che vuoi! E poi esibizioni degli artisti di strada della Compagnia Teatro Scalzo di Genova e delle ballerine di Danza 360 Performing School di Alice Olmo: trampolieri e mangiafuco animeranno il centro storico con le loro magiche esibizioni e a sorpresa flash mob con accattivanti coreografie.

Tra gli altri eventi collaterali mercoledì 18 luglio sul palco centrale di piazzetta Arecco ci sarà la Festa della Bandiera Blu e a seguire “Da Genova a Bahia”, racconto in musica di Vittorio Attanasio e Fabrizio Cosmi. Giovedì 19 luglio alle 21:30 in piazzetta Arecco concerto dei Made in Italy – 100% Acoustic Italian Band. Si chiude sabato 21 luglio alle ore 22:30 con “Il mare in fiamme”, grande spettacolo pirotecnico.

“Mand’Ommu” è una manifestazione del Comune di Celle Ligure su progetto organizzativo del Consorzio Promotur, patrocinata da Regione Liguria, Provincia di Savona, Camera di Commercio Industria e Artigianato Riviere di Liguria

Consorzio Promotur, 019991774, celle_promotur@libero.it

IAT Celle Ligure, 019990021, infoturismocelle@comunecelle.it