XVII Raduno di Pesca al Calamaro – Trofeo A’ Totanassa

Sabato 17 novembre si terrà a Varazze il XVII Raduno di Pesca al Calamaro e cefalopodi con in palio il Trofeo “A’ Totanassa”. La manifestazione ludico amatoriale è organizzata dal Gruppo Pesca dalla Barca con il patrocinio dell’Assessorato comunale allo Sport e la collaborazione della Lega Navale Italiana, della Cooperativa Varazze Pesca, della Marina di Varazze e del Comitato “Lanzarotto Malocello”.

L’appuntamento è fissato per le ore 16:15 davanti al fanale verde (diga sottoflutto), partenza alle ore 16:30 e rientro alle ore 19:15. In caso di maltempo il raduno sarà recuperato il sabato successivo, tempo e mare permettendo. La premiazione con rinfresco si terrà alle ore 11 del giorno successivo a quello in cui si è effettivamente svolto il raduno.

Albo d’Oro: 1988 Luca Geronazzo, 1989 Lorenzo Galizia, 1990 Luca Geronazzo, 1991 Alfonso Poggi, 1992 n.d., 1993 Alberto Libero, 2007 Geronazzo/Bianco, 2008 Patrucco/Gavarone, 2009 Damonte/Damonte, 2010 Guasta/Damonte, 2011 Guasta/Damonte, 2012 Fazio/Silvagno, 2013 e 2014 Marcello e Giacomo Spotorno, 2015 Ghiso GB/Gatti Edoardo, 2016 Misul/Scamporrino, 2017 Spotorno/Valle.

Il raduno è inserito nel calendario degli eventi organizzati dall’associazionismo varazzino al fine di promuovere la divulgazione dell’impresa compiuta dall’insigne concittadino navigatore Lanzarotto Malocello.