XIX Festival Nazionale del Doppiaggio “Voci nell’Ombra”

Il Festival Nazionale del Doppiaggio “Voci nell’Ombra” è la più importante manifestazione a livello europeo dedicata al mondo del doppiaggio cinetelevisivo e degli audiovisivi. Il doppiaggio italiano è sicuramente a livello di professionalità il migliore in assoluto. “Voci nell’Ombra” è la prima significativa operazione nella storia del cinema ad aver portato alle luci della ribalta la figura del doppiatore, il settore del doppiaggio e le professioni collegate.

La serata d’onore con la consegna dei premi si svolgerà al Teatro “Gabriello Chiabrera” sabato 20 ottobre alle ore 21.

Il festival per quindici anni ha avuto la direzione artistica del critico Claudio G. Fava e dal 2014 è organizzato da Risorse – Progetti & Valorizzazione sotto la direzione di Tiziana Voarino. La manifestazione, rinnovata nel sito, nel logo e nell’immagine, ha rilanciato il festival anche grazie ad un’ampia rete di collaborazioni. Moltissime le categorie di premi, oltre venticinque riconoscimenti consegnati, tra cui il Premio SIAE destinato al giovane adattatore di indiscusso talento. A partire dal 2015, infatti, la Società Italiana degli Autori ed Editori sostiene il festival nell’ambito di una politica dedicata a promuovere e valorizzare i nuovi talenti e il loro percorso formativo e lavorativo. La manifestazione si delinea così come il più importante, longevo e continuativo festival del settore.

Anche la giuria affronta un notevole lavoro di selezione per attribuire i numerosi premi. Il presidente è Steve Della Casa e il presidente onorario Enrico Lancia, entrambi carissimi amici di Fava. Gli altri componenti sono Baba Richerme, Renato Venturelli, Francesco Gallo,Alessandro Boschi, Fabio Melelli, Massimo Giraldi, Antonio Genna e Tiziana Voarino. I giurati selezioneranno i film e i prodotti televisivi, della stagione appena trascorsa, meritevoli dei Premio “Anello d’Oro” (l’anello di pellicola era la vecchia unità di misura del doppiaggio, attualmente sostituito dal time code) per le varie categorie del doppiaggio sia per il cinema sia per la televisione. Si tratta della miglior voce protagonista maschile e femminile, miglior voce non protagonista, miglior doppiaggio generale.

Le “nuove sezioni” che hanno riscosso un notevole successo sono adattamento cinema e televisione, videogiochi, spot pubblicitari, prodotti di animazione, audiolibri, programmi televisivi, e la categoria Voce della radio e voce della radio locale. Saranno anche consegnate la Targa Claudio G. Fava alla carriera e la Targa Bruno Astori, ideatore del festival, al doppiatore emergente che sarà votato tramite la applicazione ufficiale del festival. Anche per gli adattatori è prevista la Targa alla Carriera.

Il festival ha il sostegno di SIAE, della Fondazione De Mari, della Regione Liguria, con main sponsor Quidam – eccellenza nella lavorazione del vetro piano per edilizia e per arredamento di design, con la collaborazione e il Patrocinio del Comune di Savona, della Provincia di Savona, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il Turismo, del Campus di Savona e dell’Università di Genova, dell’Università di Milano Bicocca, del Conservatorio di Milano, dell’Università di Bologna con il D.I.T. di Forlì, della Scuola Civica per interpreti e traduttori, dell’Orientale di Napoli.

Sempre maggiori i partner stranieri, in particolare con i dipartimenti di trasposizione multimediale, come la Rufilm e l’Università Aerospaziale di San Pietroburgo, dell’Università Sophie Antipholis di Nizza e dell’Università di Strasburgo. E ancora dell’AIDAC (Associazione Italiana dialogisti e adattatori cinetelevisivi), di ADAP (Associazione doppiatori e attori pubblicitari) dell’AGIS, di Agis Scuola, della Liguria Film Commission, di Confassociazioni International, di Rete Impresa, dell’ufficio Scolastico Regionale della Liguria e della CCIAA di Liguria.