Workshop “Fare cinema in Liguria”

Genova Liguria Film Commission, Associazione Ligure Produttori Audiovisivi e Local Audiovisual Network and Development presentano l’industria del cinema in Liguria, le opportunità per i professionisti emergenti, crew creative e autori per sviluppare un progetto audiovisivo e girare un film nella nostra regione.

Iniziativa organizzata dal Laboratorio Audiovisivi “Buster Keaton” del Corso di Laurea di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Genova.

Programma

ore 10 – 10:30 inizio lavori, presentazione del workshop e saluti

ore 10:30 – 11:15 Genova Liguria Film Commission

ore 11:15 – 12 Associazione Ligure Produttori Audiovisivi

ore 12 – 12:15 pausa

ore 12:15 – 13 Local Audiovisual Network and Development

ore 13 – 13:30 presentazione esperienze di produzione in Liguria (case studies)

ore 13:30 – 14 / Q & A

ore 14 – 15 pranzo

ore 15 – 17 incontri one to one (facoltativi)