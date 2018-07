Willie Peyote + L’Orage per Riviera Music Festival 2018

Willie Peyote + L’Orage per RIVIERA MUSIC FESTIVAL ALASSIO

Sabato 28 Luglio 2018, Auditorium Simonetti, Parco San Rocco

In collaborazione con Rock’n’Roll Robots, Ass.ne Culturale Zoo Su la testaAlbenga e RIVIERA GANG CREW.

~~~~~~~~~~~~

APERTURA CANCELLI E BIGLIETTERIA ORE 20:00

SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DELL’AREA CONCERTO.

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO NON STOP DALLE 19:30. Ferma stazione, p.za S.Ambrogio, Via Diaz (Hotel Milanesina) e Via G.B. Pera (zona piscina).

~~~~~~~~~~~~

BIGLIETTI:

Posto unico € 10 + 2 € prev.

Acquista il Biglietto nel nostro Ticketpoint ufficiale:

Casa del disco Via Vittorio Veneto, 70 ALASSIO

tel. 0182 640479

Nasce dalla collaborazione tra realtà organizzative territoriali la prima serata a pagamento del Riviera Music Festival di Alassio che vede protagonisti importanti artisti della scena musicale italiana come “Willie Peyote”, uno degli artisti più interessanti e innovativi della scena hip-hop italiana e “L’Orage”, punto di fusione equilibrato tra il mondo folk, quello della canzone d’autore e quello del rock.

La musica come unione è infatti lo spirito con il quale DallaParteDellaMusica porta avanti con grande entusiasmo il proprio cammino nell’organizzazione di eventi, e l’incontro con l’Associazione Culturale “Zoo” di Albenga (Organizzatori del Festival “Su la testa”) e le organizzazioni Rock’n’Roll Robots e Riviera Gang (già partners della precedente edizione) ne sono la dimostrazione.

ATTENZIONE

Vi ricordiamo che in base alle normative di SICUREZZA sugli spettacoli e al regolamento interno del RIVIERA MUSIC FESTIVAL non potrete introdurre all’interno dell’area i seguenti oggetti:

– qualsiasi oggetto in vetro

– bevande di qualsiasi genere esclusa acqua (a cui verrà asportato tappo)

– oggetti atti a offendere

– ombrelli

– CASCHI di qualsiasi genere o dimensione

– PASSEGGINI

– sostanze stupefacenti

– zaini ingombranti

– articoli pirotecnici

– aste di bandiere

– ricordiamo che alle bottiglie in plastica verrà asportato il tappo

~~~~~~~~~~~~

La Direzione si riserva il diritto di perquisire come da normativa al momento dell’ingresso e non si assume nessuna responsabilità di custodia sul materiale lasciato all’esterno dell’area concerto.

~~~~~~~~~~~~

Evento a cura di:

Città di Alassio

Dallapartedellamusica

Ge.S.Co spa

Rock’n’roll robots

Ass.ne Culturale Zoo Albenga

Riviera Gang Crew

~~~~~~~~~~~~

Si ringrazia il Comune di Alassio

Riviera Music Festival Alassio 2018 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Marina di Alassio Spa, Ge.S.Co ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.