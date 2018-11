“Wheels for Ladies” – Sport e benessere al femminile

Torna nei giorni di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 novembre a Finalborgo “Wheels for Ladies – Festival dei Territori”, evento che raccoglie sport, natura, benessere, tipicità del territorio, cultura e intrattenimento, il tutto declinato “al femminile”, che si preannuncia con un’edizione da record con un boom di iscrizioni in grado di superare l’ottima annata scorsa.

Tra gli espositori un ruolo determinante sarà svolto dalla Val di Non che, grazie alla solida collaborazione con l’ideatrice Enza Marino, sta sviluppando un grande percorso di crescita dedicato agli sport outdoor in rosa. Lo stand della Val di Non, sovrastato dalla suggestiva mela gonfiabile gigante di Melinda, ospiterà, oltre ad Alessandra Petti e alla co-organizzatrice Libera Weger anche la rappresentante dell’Azienda per il Turismo Silvia Gentilini e gli esponenti della giunta comunale.

I prodotti Trentingrana, Melinda e Zirelle saranno presenti nei pacchi gara delle partecipanti a W4L mentre nello stand si potranno degustare assaggi della fattoria didattica Masokofler e dell’azienda agricola Ai Doss da Lecc, che “metteranno sul tavolo” le prelibatezze della Val di Non. Inoltre Melinda metterà le sue cassette di pregiate mele a disposizione dei corridori della RunRivieraRun.

“Wheels for Ladies” rappresenterà un’importante occasione per presentare la prossima tappa di questo evento itinerante, prevista per l’estate 2019 in Trentino. “Mostreremo in anteprima a Finalborgo che cosa succederà a luglio prossimo in Val di Non”, annuncia Enza Marino. Infatti la vallata trentina il 5, 6 e 7 luglio sarà la “casa” di una tappa del Festival dei Territori W4L.

Sul televisore presente nello stand della Val di Non scorreranno i video e le immagini dei suggestivi paesaggi locali e sarà svelato il programma. Sì, perché tutto è già stato definito in ogni dettaglio, senza lasciare nulla al caso. Oltre ai già citati Trentingrana, Melinda e Zirelle, con i loro prodotti nei “Welcome Pack”, si potrà contare sulla collaborazione del produttore di e-bike Fantic, del negozio Vertical di Arco di Trento, di Montura e del negozio MTB Mecchis di Torbole.

A Rumo, in provincia di Trento, Alta Val di Non, grazie alla collaborazione degli albergatori che hanno investito tanto a sostegno di questa tappa di W4L, il punto base per la logistica sarà l’Hotel Cavallino Bianco con il supporto dell’Hotel Margherita e di alcuni bed & breakfast.

“Wheels for Ladies – Festival dei Territori” torna con un’importante novità dettata dal maltempo che ha duramente colpito tutta la Liguria tra la fine ottobre e i primi di novembre: tra i vari stand presenti sarà ben visibile un punto di raccolta fondi attraverso cui si potrà contribuire per aiutare tutte le categorie economiche messe in ginocchio proprio dal maltempo.

“In tutto questo c’è un forte messaggio simbolico: dalla donna nasce la vita ed è giusto che attraverso ‘Wheels for Ladies’ rinasca metaforicamente la vita economica e sociale dei nostri luoghi – commenta Enza Marino – Inoltre ‘Wheels for Ladies’ è anche il ‘Festival dei Territori’, quindi quale luogo più adeguato di questo per far sentire il nostro amore sincero verso il territorio e la nostra appartenenza ad esso?”

La manifestazione è aperta a tutti e chiunque può darvi il suo contributo.

Info: Enza Marino 3298244355 / Elena Martinello 3473144543