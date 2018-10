Week-end Rosa Laigueglia – Tre giorni per le donne

Dal 12 al 14 ottobre Laigueglia presta tutta la sua attenzione al mondo femminile: il borgo ospita infatti la sesta edizione di “Week-end Rosa Laigueglia”, iniziativa promossa dalla Rete d’Imprese QuiLaigueglia e patrocinata dal Comune. “Restando in linea con la nostra filosofia di ‘condividere’ le bellezze naturali, culturali ed enogastronomiche del nostro borgo l’evento propone una serie di iniziative, con le donne quali soggetti attivi e passivi”, spiegano gli organizzatori.

Grazie alla collaborazione di varie associazioni locali, nelle piazze del centro storico di Laigueglia, sulla sua spiaggia e il suo mare, nei dintorni della Baia del Sole, verranno organizzate attività sportive riservate al mondo femminile quali camminate in acqua o pagaiate in kayak, incontri di yoga sul molo o momenti fitness in piazza. E ancora il torneo di tennis sui campi dell’Esperia (nella vicina Andora) o di tennistavolo in piazza Libertà, la “Stralaigueglia” a piedi o la “Laigueglia in Rosa” in bici. Insomma decine e decine di iniziative nelle quali ragazze e donne potranno farsi protagoniste attive del fine settimana.

“Contemporaneamente saremo lieti di proporre loro momenti di relax con le ‘Coccole in riva al mare’ o di musica e comicità in piazza Cavour, dove potremo brindare offrendo a tutte un piccolo aperitivo. Al termine un momento conviviale, nel primo pomeriggio di domenica, per le premiazioni conclusive”, aggiungono gli organizzatori.

La domenica mattina anche il Comune di Laigueglia, uno dei Borghi più Belli d’Italia, colorerà di rosa la partecipazione all’iniziativa a carattere nazionale de “La Domenica nel Borgo”, offrendo una visita al borgo, curata dalle alunne della scuola secondaria di primo grado “G.B. Libero Badarò”, che saranno “Ciceroni per un giorno”.

Come da tradizione un occhio particolare sarà rivolto alle donne con situazioni familiari problematiche: il ricavato delle iniziative e le offerte che arriveranno saranno devolute allo Sportello Antiviolenza “Artemisia Gentileschi”, che sin dalla prima edizione si è prodigato per l’evento con iniziative d’effetto (ad esempio le “scarpette rosse” sul molo) e momenti teatrali particolari, a testimonianza della sua quotidiana attività in favore delle donne.

PROGRAMMA

Venerdì 12 ottobre

DOPPIO ROSA

Torneo di Tennis : Doppio ad estrazione riservato alle sole donne

Promozione Lezioni Tennis – c/o Esperia Tennis Andora

Info: 3913528989

ore 8:30 – FRENCH WATER WALKING

Camminata in acqua con tecnica Longue Cote : sul fondo sabbioso della Baia del Sole, proverete il migliore ambiente che sia possibile trovare in Liguria

Partenza: spiaggia a levante del Molo centrale

Info: Eliana 3289569178

ORE 21.00 – DEGUSTAZIONE DI ROSE’

presso Pacan Ristorante Pizzeria

presentazione a cura della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori (F.I.S.A.R.)

Sabato 13 ottobre

DOPPIO ROSA

c/o Esperia Tennis Andora – Info : 3913528989

ESCURSIONI IN CATAMARANO

sulle ali del vento nella Baia del Sole con Massi al timone

Info: Le Palme Beach / Massimiliano 3384625180

ore 8:30 FRENCH WATER WALKING

Partenza: spiaggia a levante del Molo centrale – Info: Eliana 3289569178

dalle ore 09:00 COCCOLE IN RIVA AL MARE

Bagni Molo – Con le estetiste di Laigueglia e le allieve dell’ODPF Istituto Santachiara di Voghera per momenti di relax e massaggi a pochi passi dal mare

Info e prenotazioni: La Crisalide 0182690206 – Astrid 0182699077 – Nella 3208250077

ore 9:30 INCONTRI IN YOGA

a cura di Essere Yoga Benessere – Molo Centrale

Info: 3387397108

ore 11:00 FITNESS TIME

Piazza Marconi – un momento dedicato al fitness, con gli istruttori qualificati della Polisportiva Laigueglia

dalle 14:30 PIAZZA CAVOUR TUTTA ROSA

con musica e coordinamento di DJ Tex

ore 14:45 STRALAIGUEGLIA IN ROSA

Partenza e arrivo in Piazza Cavour – La passeggiata, anche a passo nordic, e/o corsa non competitiva

nel centro storico e sulla spiaggia di Laigueglia – Info: Antonio

ore 16:00 DANZA DEL VENTRE – Piazza Cavour

Stage e piccolo saggio a cura della maestra Marcella

Info: Alessandra 3346543335

dalle ore 18:00 APERITIVO ROSA – Piazza Cavour

Il brindisi alle donne con le partecipanti al Week-End rosa

ore 18:30 EVA, DIARIO DI UNA COSTOLA

Piazza Cavour: direttamente da Zelig Off, Colorado Café eccetereccetara… la comicità esilarante di Rita Pelusio, per capire le donne sin dall’origine, per un estratto dalla sua opera teatrale.

DANCE & DINING HOURS con DJ-Tex alla consolle

Domenica 14 ottobre

DOPPIO ROSA

c/o Esperia Tennis Andora – Info : 3913528989

ore 7:00 NELL’ALBA IN KAYAK

Con partenza dalla Spiaggia di Mestei & Segnue, alla base del Molo centrale

Info: Massimo 3409529097

ore 8:30 FRENCH WATER WALKING

Partenza: spiaggia a levante del Molo centrale

Info: Eliana 3289569178

ore 09:00 LAIGUEGLIA IN ROSA

da Corso Badarò – pedalata con tratti cronometrati riservata alle donne organizzata dal G.S. Alpi

Info: www.gsalpi.it

dalle ore 09:00 COCCOLE IN RIVA AL MARE

ore 9:30 INCONTRI IN YOGA

a cura di Essere Yoga Benessere – Molo Centrale

Info: 3387397108

dalle ore 10.30 PINK-PONG

Piazza Libertà: Torneo esibizione di Tennis Tavolo femminile Info: Armando 333 334 65 09

ore 10:30 – CICERONI PER UN GIORNO

con partenza dal Bastione, nell’ambito de “La Domenica del Borgo, nei Borghi più Belli d’Italia”, il Comune di Laigueglia propone la “Visita al Borgo di Laigueglia”, sotto al guida delle Alunne della Scuola Secondaria “G.B. Badarò” – Visita gratuita

ore 11:00 FITNESS TIME

Piazza Marconi – Un momento dedicato al fitness, con gli istruttori qualificati della Polisportiva Laigueglia

ore 13:00 LAIGUEGLIA “Pink Pasta Party”

Piazza Cavour – Tutte insieme per le premiazioni e per i premi a sorteggio