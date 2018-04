“Vol-au-Vent!” – Concerto di Silvia Schiaffino e Renato Procopio

Concerto straordinario organizzato dall’Associazione Musicale “Gioacchino Rossini” con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Albenga: si esibirà il duo formato dalla flautista Silvia Schiaffino, già primo flauto dell’Orchestra Filarmonica Italiana e dell’Orchestra brasiliana Do Norte, accompagnata alla chitarra da Renato Procopio, vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, membro e fondatore dell’ensemble di musica da camera Esachordo.

I due musicisti savonesi, che si esibiscono stabilmente ormai da otto anni, presenteranno un programma tratto dall’album che hanno recentemente pubblicato “Vol-au-Vent!”, un’antologia di brani originali, trascrizioni e prime esecuzioni dedicate alla musica classica, composta nell’arco di tre secoli.

Un lavoro singolare frutto del percorso di ricerca del duo il cui intento è divulgare alcuni brani celebri del repertorio classico per altri strumenti attraverso l’esecuzione funzionale di origine ottocentesca, in grado di riprodurre cantabilità e virtuosismo di pezzi scritti per altre formazioni musicali con più esecutori.

“Vol-au-Vent!” – Piccoli assaggi dal repertorio della musica classica: musiche di Bach, Vivaldi, Mozart, Paganini, Debussy, Massenet e altri.

Ingresso 10 euro