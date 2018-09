Sabato 22 settembre evento nell’ambito del programma “Voce e Luce” alla Madonna degli Angeli organizzato dall’Associazione GPN2010. Sarà una giornata per incontrarci, scambiare opinioni, informazioni, proporre idee riportando all’attenzione dei savonesi il grave stato di degrado di due edifici storici che sorgono a poche centinaia di metri di distanza e dell’ambiente naturale che li circonda, la Chiesa della Madonna degli Angeli e il forte omonimo.

Obiettivo di questa manifestazione è sensibilizzare i savonesi sulla reale situazione affinché si trovino soluzioni. Ringraziamo i radioamatori CB e OM del RadioClub Ligure Savona, che dalla loro postazione sul Monte Ornato trasmetteranno dalle prime ore del mattino per diffondere informazioni su questo “Luogo del cuore” vincitore assoluto in Liguria del 6° Censimento F.A.I. Inizieranno a trasmettere intorno alle ore 9, fino a sera, utilizzando il canale 27 frequenza 27.275.00 in Ampiezza Modulata per passare poi, dopo mezzogiorno, in SSB sempre sulla stessa frequenza.

Chi è interessato potrà inviare alla casella e-mail radioclubliguresavona@gmail.com il proprio indirizzo completo, naturalmente dopo avere effettuato il contatto radio e riceverà in tempi brevi la QSL dedicata.

Sarà un’occasione per riscoprire un luogo naturale “pieno d’incanto”, ricco di fede e tradizione, anche grazie alla Camminata serale che partirà alle 19 dalla Fortezza del Priamar fino al sagrato della Chiesetta (sentiero e strada intitolati alla beata Chiara Luce Badano) per vedere da vicino l’edificio illuminato dalla luce del generatore. Sarà una camminata a passo libero, a livello amatoriale, a carattere educativo, non competitiva e non di lucro.

Ringraziamo gli amici di OSA Outdoor Sport Activity che gentilmente accompagneranno i partecipanti lungo tutto il percorso (Priamar-Chiesa Madonna degli Angeli–Priamar). Chi salirà alla chiesa potrà godere del meraviglioso panorama notturno della nostra città e della costa.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata.

Ricordiamo le due partenze: ore 19 Priamar – iscrizione in loco | ore 19:30 scalinata via Scotti (traversa corso Ricci) – Iscrizione sulla pagina Facebook Associazione GPN 2010.

Crediamo che l’arte, la natura, le tradizioni, la fede e i ricordi di un tempo siano la nostra ricchezza, la forza del nostro passato e la risorsa per il nostro futuro. Ognuno di noi dovrebbe “farsi carico” della storia e della propria cultura, preservandola per donarla alle nuove generazioni, affinché sappiano rivalutare i valori veri della nostra società, iniziando proprio dalla conoscenza della storia che ci ha condotto fin qui.

Ringraziamo anticipatamente quanti si renderanno disponibili a collaborare con noi per organizzare questo evento o per diffondere informazioni, chi allestirà il punto di ristoro (Centro Latte Liguria – S.M.S. Cantagalletto), chi ci resterà accanto con la propria professionalità e il proprio mezzo (P.A. Croce Bianca Savona) per garantire la sicurezza.

Grazie di cuore perché solo con il fondamentale piccolo, grande aiuto di ognuno di voi sarà possibile “dare vita” a questa giornata!