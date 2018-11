Vncenzo Pepe presenta “Pensare il futuro. Dare vita a un nuovo modello di ambientalismo”

Sabato 10 novembre alle ore 17:30 l’Associazione Fare Ambiente ospiterà in Sala Gallesio a Finalmarina il presidente nazionale Vincenzo Pepe, che presenterà nell’occasione il suo ultimo libro “Pensare il futuro. Dare vita a un nuovo modello di ambientalismo”, pubblicato da Cairo Editore. Copromotori dell’incontro la Libreria Cento Fiori e Cento Fiori Eventi.

La diffusione nel nostro Paese di un ambientalismo ragionevole, da contrapporre a quello ideologico e politico, ormai ripiegato su posizioni oltranziste, è un’esigenza sentita da più parti e il volume di Vincenzo Pepe va proprio in questa direzione. L’autore, infatti, presidente di FareAmbiente, l’associazione maggiormente impegnata sul territorio a dare vita a un modello di ambientalismo positivo e propositivo, offre nuovi punti di vista sui temi della crescita, delle risorse, della sostenibilità, dell’energia, che nei prossimi anni saranno sempre più all’ordine del giorno nelle agende dei governi mondiali.

Dalle fonti rinnovabili ai cambiamenti climatici, dai trasporti alle abitazioni del futuro ai nuovi orientamenti in materia di infrastrutture, la sfida dell’autore è dimostrare che una rinnovata cultura dello sviluppo e della cura dell’ambiente parte dalla necessità di far convivere buon senso, tradizione, civiltà e innovazioni tecnologiche, in una prospettiva in cui i «no» preventivi siano relegati a un passato superato.

E dato che l’obiettivo della sostenibilità sarà raggiunto solo se i temi ambientali verranno trattati in modo comprensibile a tutti, l’autore ha voluto andare incontro all’esigenza del cittadino – che spesso di fronte a questioni così importanti si trova in difficoltà – di essere informato con un linguaggio semplice e chiaro. Pensare il futuro è quindi un libro che offre uno sguardo a 360 gradi per orientarsi sul fondamentale tema di un futuro autenticamente sostenibile.

Perché, dice Pepe, innovazione scientifica e identità dei territori, cura dei paesaggi e formazione delle nuove generazioni, utilizzo delle nuove tecnologie e ricerca, tradizioni e cultura sono le tessere che vanno a comporre l’affascinante puzzle della qualità della vita.

Vincenzo Pepe insegna Diritto costituzionale comparato e Diritto dell’ambiente italiano e comparato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha fondato il Movimento Ecologista Europeo “FareAmbiente”. E’ autore di numerose pubblicazioni tradotte in diverse lingue a sostegno dell’ambientalismo realista e responsabile di tipo europeo.

Nel 2013 ha scritto “Non nel mio giardino”, un racconto appassionato per una rinnovata concezione dell’ambientalismo che narra le esperienze umane e professionali dell’autore, ed espone un modello che definisce positivo e propositivo di un ambientalismo che guarda alla scienza, alla ricerca e alle tecnologie come origine e fondamento della qualità della vita. Il libro è pubblicato dalla Baldini e Castoldi. È presidente della Fondazione Giambattista Vico e ha dato vita alle Oasi di Filosofia, luoghi di eccellenza dove la cultura si sposa con l’ambiente.