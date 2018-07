“VivaldinJazz – Le stagioni della vita” – Concerto di Across Duo

Un inizio quanto mai in armonia con il titolo “Filologia e contaminazioni” del Voxonus Festival 2018 quello nella privilegiata cornice della Galleria delle Stagioni di Villa Faraggiana. Dopo la presentazione del 29 giugno nel giardino della Casa Museo Jorn a dare il via alla rassegna musicale, in programma fino al 10 agosto, è lo spettacolo “VivaldinJazz – Le stagioni della vita”, ultimo lavoro di Across Duo (Claudio Gilio alla viola ed Enrico Pesce al pianoforte).

Due musicisti che riescono, in perfetta sintonia, a produrre una musica nuova, piena e coinvolgente e utilizzano le celeberrime “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi come metafora per raccontare in musica le quattro stagioni della vita umana: nascita, giovinezza, maturità e vecchiaia. Lo fa con il suo inconfondibile stile crossover, unendo citazione barocca (di qui il suo naturale inserimento nel Voxonus Festival), temi moderni e improvvisazioni jazz con alcuni stilemi pop, rock, progressive.

Melodie spianate lasciano spazio, intercalandosi, ai funambolici virtuosismi, che sempre incantano negli spettacoli dell’Across Duo: non a caso durante l’esecuzione dei loro brani il pubblico ha spesso desiderio di applaudire, quasi assistesse ad un concerto pop. Il repertorio di questa formazione, di nuova concezione sia per l’aspetto musicale sia per la proposta artistica, riscritto e arrangiato dall’estro di Enrico Pesce, viene interpretato da Claudio Gilio nello stile e con il linguaggio davvero unici di un violista, nel cui prezioso strumento tutto suona diversamente.

A rendere speciale il Voxonus Festival e il suo programma sono anche la sensibilità e l’interagire con i vari linguaggi artistici, che arricchiscono ulteriormente quello musicale: così lo spettacolo del 6 luglio è dedicato alla memoria di Lucio Fontana nel 50° anniversario della morte. Scelta significativa innanzitutto per la grandezza del teorico dello Spazialismo e poi per la sua stretta connessione con la città di Albissola, dove sin dalla metà degli anni ’30 trovò fertile terreno per le proprie innovazioni, realizzando importanti sculture in ceramica e inserendosi nel vivacissimo contesto artistico.

Le “Nature” in bronzo contrassegnano la Passeggiata degli Artisti, dove si trovano anche due suoi mosaici caratterizzati dalla forma infinita del cerchio e dal blu monocromo. L’omaggio a Fontana sarà un intervento coreografico a cura della ballerina e coreografa Giada Guerci, danzatrice di fama internazionale e perfezionatasi a New York, che ospite di Across Duo simboleggerà ed esprimerà attraverso la danza il concetto di spazialità tanto caro all’artista.

Ingresso 10 €, gratuito fino a 10 anni e associati orchestra, ridotto 7 € per Associazione Rossini e Circolo Amici della Lirica “Renata Scotto”

Biglietteria a parcheggio sul posto