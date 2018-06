Vittorio De Scalzi inaugura il Ristorante al Golf

Inaugura la nuova gestione del Ristorante al Golf e apre al pubblico con un grande evento all’interno del Festival Acustico Albistrings: il concerto di Vittorio De Scalzi, uno dei più talentuosi musicisti genovesi e fondatore dei New Trolls, autori di grandi successi della musica italiana come “Quella carezza della sera” insieme ad Edmondo Romano.

Lo chef Mauro Granone propone agli ospiti il più grande riso al mondo, l’Aquerello, insieme ad altre grandi eccellenze italiane.

Vittorio De Scalzi (voce, chitarre, piano) e Edmondo Romano (sax soprano, clarinetto, low whistle, mizmar, cornamusa, flauti, chalumeau) per una performance dal carattere acustico in un viaggio lungo più di trent’anni: dagli esordi con i New Trolls in piena epoca beat al periodo di “Senza orario, senza bandiera”, composto con Fabrizio De Andrè, alla produzione per grandi artisti della scena italiana sino agli ultimi lavori da solista come “Mandilli” e “Gli occhi del mondo”.