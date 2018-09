Visite nel weekend ai Giardini Villa della Pergola

Ritornano il weekend e le visite guidate ai Giardini di Villa della Pergola che regalano al pubblico uno spettacolo diverso in ogni momento dell’anno, grazie alle collezioni ospitate e alla vegetazione mediterranea sapientemente coniugata con piante rare della flora esotica del rigoglioso parco di 22mila metri quadrati.

In questo periodo è sorprendete la collezione di agrumi con più di 100 piante e 40 varietà ornamentali e da frutto: aranci, limoni, chinotto, bergamotti, cedri, tra cui la varietà Citrus Medica Digitata, detta Mano di Buddha, i cui frutti assumono una forma curiosa simile a quella di una mano, e il pomelo (Citrus grandi), l’agrume più grande di tutti.

È possibile scoprire il parco con visite guidate su prenotazione alle ore 9:30 – 11:30 – 15 – 17. Per una pausa ristoratrice sosta al bar o al Ristorante Nove di Giorgio Servetto.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile sul posto ed è comprensivo di accompagnamento guidato.

Singolo: 12 €

Soci FAI: 10 €

Ragazzi da 6 a 14 anni: 6 €

Gratuito per i bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto

Agibilità. i Giardini sono visitabili in gran parte anche da persone disabili. Solo alcune zone non sono accessibili a causa della morfologia del terreno e per la presenza di brevi scale in pietra. Gli animali non possono entrare.