Riprendono le visite guidate alla Fortezza di Castelfranco organizzate dall’Associazione Culturale E20 in collaborazione con il Museo Archeologico del Finale. La fortezza ospita il Centro di Documentazione Multimediale Storico Territoriale, articolato in due distinte sezioni: la prima è dedicata alla storia dell’edificio con una sala espositiva, un impianto multimediale interattivo collocato all’interno del bastione e un’area all’aperto, la seconda accoglie apparati didattici e postazioni multimediali per la consultazione degli Archivi Storici di Cartografia, Iconografia e Fotografia della Città di Finale Ligure e del suo territorio costiero.

Di particolare suggestione è la proiezione interattiva multimediale realizzata nel bastione. Quattro personaggi sono proiettati sulle pareti e dialogano con i visitatori, raccontando ognuno le vicende dell’epoca in cui è vissuto: Robaldo, un cavaliere templare del XIII secolo illustra gli antichi insediamenti precedenti alla fortezza, il marchese Giorgino del Carretto spiega le vicende medioevali, don Alonso De Castro, alfiere della guarnigione spagnola, riferisce del periodo di maggiore espansione del castello, il soldato austroungarico Jaroslav ricorda la dura realtà della prigionia nella fortezza alla fine della Grande Guerra.

Pannelli e installazioni multimediali collocati in altri ambienti illustrano la storia della fortezza attraverso vedute cartografiche, iconografiche e documenti storici. È inoltre consultabile un archivio fotografico storico sulla marineria finalese e l’abitato di Finalmarina.

Le visite sono programmate per il 25, 28 e 29 aprile alle ore 15 e 16 e il 1° maggio alle ore 10:30 e 11:30. Per il mese di maggio sono previste visite il sabato alle ore 15 e 16 e la domenica alle ore 10:30 e 11:30. Costo: 5 € intero, 3 euro ridotto.