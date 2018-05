Visite guidate ai Giardini di Villa della Pergola

Realizzati alla fine del XIX secolo i Giardini offrono un’occasione unica per passeggiare nella tipica vegetazione mediterranea, sapientemente coniugata con piante rare della flora esotica. Sono queste anche le settimane per ammirare la collezione di glicini in fiore.

Visite guidate su prenotazione alle ore 9:30, 11:30, 15 e 17

Durante la settimana è possibile prenotare visite solo per gruppi

Biglietto d’ingresso (comprensivo di guida):

singolo € 12 | soci FAI € 10

bambini fino ai 6 anni (accompagnati da un adulto pagante): gratuito

ragazzi da 6 a 14 anni € 6

scolaresche (per alunno) € 6

Per informazioni e prenotazioni: 0182646130 / 0182646140