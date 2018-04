Visite guidate ai Giardini di Villa della Pergola

Il parco di Villa della Pergola sarà aperto per le visite guidate su prenotazione sabato 21, domenica 22 e in via eccezionale il 23, 24 e 25 aprile. Cinque giorni di apertura non stop per passeggiare sotto un mare di glicini.

È infatti al massimo splendore in questi giorni la fioritura del glicine, una collezione di 35 varietà profumatissima di colore lilla, rosa, bianco e blu. Questi fiori erano particolarmente amati dalla famiglia Hanbury, proprietaria di Villa della Pergola per quasi tutto il Novecento. La fioritura era così importante per la famiglia che la festeggiavano tutti gli anni con un ‘Wisteria Party’.

I giardini inglesi, 22 mila metri quadrati restaurati dall’architetto paesaggista Paolo Pejrone, accolgono al loro interno anche altre importanti collezioni botaniche come gli agapanti, coltivati in più di 430 varietà diverse, una delle collezioni più preziose esistenti in Europa, e gli agrumi. A completare questo quadro naturale la flora mediterranea ed esotica sempreverde – tratto distintivo del parco, formata da pini marittimi, carrubi, ulivi, mandorli, cipressi, cedri del Libano, eucaliptus – le buccinatorie, gli oleandri, i solanum, le bignonie, le plumbago, le rose antiche e i fiori di loto e le ninfee che crescono nei laghetti e nelle fontane.

Per chi vuole fermarsi a pranzo o cena dopo la visita è aperto il ristorante Nove di Giorgio Servetto con il menù di primavera.

Fino a fine ottobre visite guidate su prenotazione alle ore 9:30, 11:30, 15 e 17. Durante la settimana è possibile prenotare visite solo per gruppi.

Biglietto d’ingresso (comprensivo di guida):

singolo: € 12 | soci FAI: € 10

bambini fino ai 6 anni (accompagnati da un adulto pagante): gratuito

ragazzi da 6 a 14 anni: € 6

Scolaresche (per alunno): € 6