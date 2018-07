Visite guidate ai Castelli – 26 anni di “Storie al chiaro di luna”

Venerdì 20 luglio l’Associazione Centro Storico del Finale darà inizio alla prima stagionale delle passeggiate culturali notturne. Le STORIE AL CHIARO DI LUNA” sono visite guidate ai castelli sopra il borgo medievale, due splendidi monumenti carichi di storia e leggende: il CASTEL GAVONE, antica residenza dei Marchesi del Carretto e la FORTEZZA DI SAN GIOVANNI, roccaforte spagnola costruita intorno ad una torre di avvistamento dell’epoca bizantina.

Giunta alla 26ma edizione, la camminata serale è risultata essere tra le manifestazioni più richieste dai turisti e residenti, sia per la stupenda cornice nella quale si colloca, sia per la bravura dei figuranti, trasformati da semplici comparse ad attori. Nei venerdì sera, da luglio a settembre, i soci attivi dell’associazione faranno rivivere i Castelli che dominano Finalborgo, accompagnando nella una suggestiva passeggiata in notturna, centinaia di visitatori.

I partecipanti, guidati da ciceroni esperti, partiranno da piazza S. Caterina e da qui in poi potranno iniziare un vero e proprio cammino nella storia del Marchesato e dei suoi Castelli. Dopo la passeggiata sulla storica strada Beretta, all’interno del Forte di San Giovanni, se la vostra guida avrà il giusto “salvacondotto” e sarà capace di farsi aprire dal burbero comandante “Burlo da Perti”, agli ospiti verranno offerti focaccia e vino locale, ma non mancheranno le sorprese. La fortezza sarà animata da una guarnigione completa di soldati, musici, arcieri, prelati, damigelle, nobili e…meno nobili, perché qui l’improvvisazione è di casa e i visitatori saranno parte integrante della manifestazione.

Lo spettacolo, la cultura e le emozioni in queste serate si intrecciano e si mescolano dando vita ad una sorta di “turismo esperienzale”. Abbandonata la fortezza spagnola la guida porterà i viandanti direttamente nell’antico Castel Govone, dove si potranno trovare al cospetto del fantasma del Marchese Giovanni e delle sue Guardie personali. Ai piedi della torre dei diamanti, con la complicità della luna, accarezzati dalla brezza serale e lontani dagli affanni della vita quotidiana, potranno udire da una voce che arriva dal lontano passato la storia vera del maniero simbolo della Città di Finale.

Queste le date della 26ma edizione delle “STORIE AL CHIARO DI LUNA”:

venerdì 20 e venerdì 27 LUGLIO,

venerdì 3 , venerdì 10, venerdì 17 AGOSTO

venerdì 7 SETTEMBRE.

Le passeggiate sono suddivise in due gruppi a numero chiuso, con partenza del primo gruppo da piazza santa Caterina alle ore 20,30 e secondo turno alle ore 21. È indispensabile un abbigliamento comodo, l’uso di scarpe ginniche e torcia elettrica al seguito. Termine previsto entro le 24 circa.

Iscrizioni online su www.centrostoricofinale.it/storiealchiarodiluna.html o presso il negozio FINALE CLIMB Piazza Garibaldi 18 a Finalborgo,

Info 019690112 – 3470828855