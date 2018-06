Visita straordinaria alla Caverna delle Arene Candide

Il Museo Archeologico del Finale e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri propongono visite guidate alla Caverna delle Arene Candide, un santuario della Preistoria mediterranea, una delle grotte più importanti in Europa per i celebri ritrovamenti effettuati al suo interno. Le aperture straordinarie permetteranno di scoprire, accompagnati da un archeologo del museo, le ricerche condotte in oltre 150 anni all’interno della grotta.

Un’occasione unica per raggiungere la caverna passeggiando nella macchia mediterranea accompagnati da guide ambientali professioniste (Cooperativa Sibilla) e compiere un viaggio nel tempo, attraverso i millenni, vedendo gli scavi archeologici con la possibilità di toccare riproduzioni di antichi reperti.

Le aperture sono rese possibili grazie alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria in accordo con il Comune di Finale Ligure nell’ambito del protocollo d’intesa per la definitiva riapertura al pubblico del sito archeologico.

Le visite si svolgeranno

giovedì 19 luglio ore 9 – 11:30 (1° turno) e ore 10 – 12:30 (2° turno)

mercoledì 25 luglio ore 18 – 20:30 (1° turno) e ore 19 – 21:30 (2° turno)

mercoledì 8 agosto ore 18 – 20:30 (1° turno) e ore 19 – 21:30 (2° turno)

venerdì 24 agosto ore 9 – 11:30 (1° turno) e ore 10 – 12:30 (2° turno)

Costo 15 € a persona, gratuito per minori di 6 anni accompagnati da un adulto

Il biglietto dà diritto all’ingresso presso il Museo Archeologico del Finale in un qualsiasi giorno di luglio, agosto e settembre (escluse aperture serali)

Posti limitati (massimo 30 persone a turno – prenotazione obbligatoria)