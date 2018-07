Visita guidata alle Colonie Bergamasche

Dopo il grande successo delle Giornate FAI di primavera, a cura della Delegazione FAI di Savona e con il patrocinio del Comune di Celle Ligure sarà nuovamente possibile visitare le Colonie Bergamasche e il bellissimo parco annesso e conoscere le tante storie delle persone che in più di cento anni sono qui transitate.

La Colonia Bergamasca di Celle Ligure – Varazze viene inaugurata nel 1895 con la nascita del Padiglione Guido Frizzoni per i primi 195 bambini. Nel 1914 arriva il Padiglione Camozzi con ulteriori 120 posti, a cui si aggiungono nel 1925 altri 100 del nuovo Padiglione Guido Frizzoni e ulteriori 50 nel 1929 con il Padiglione Italcementi.

Bambini che non erano mai usciti dal loro paese salivano in treno e dopo cinque ore si trovavano in riva al mare, vivevano in un complesso di 13mila metri quadrati e giocavano in un parco di 40mila “parte a prato in piano e in pendio, parte a selva di pini e di lecci”. Il complesso era costituito anche da uno spazio lavanderia, aree ricreative, la zona cucina e il refettorio. Negli anni ’50 viene costruito il secondo Padiglione Italcementi, portando la struttura ad avere ben 6 padiglioni con 570 posti letto.

Con il miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle famiglie cambiano di conseguenza anche le abitudini e la prassi delle colonie viene progressivamente abbandonata, lasciando il posto alla vacanza per l’intero nucleo familiare. La colonia bergamasca terminò la sua attività nel 1998.

Visita a contributo libero a partire da 5 € (3 € per iscritti FAI)

È necessario indossare scarpe chiuse con suola antiscivolo (tipo ginnastica o trekking)

L’ingresso esclusivamente pedonale è situato presso la Strada Statale Aurelia di Levante n. 5, lato mare

Le Colonie Bergamasche distano 15 minuti dal centro di Celle Piani e 10 minuti dal porto di Varazze, seguendo la passeggiata a mare