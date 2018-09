Visita agli agrumi dei Giardini di Villa della Pergola

A settembre nei Giardini di Villa della Pergola sarà piacevole passeggiare tra le belle piante di agrumi cariche di frutti e fiori profumati. Più di 100 piante e 40 varietà ornamentali e da frutto: aranci, limoni, chinotto, bergamotti, cedri – tra cui la varietà Citrus Medica Digitata, detta Mano di Buddha, i cui frutti assumono una forma curiosa simile a quella di una mano – e il pomelo (Citrus grandi), l’agrume più grande di tutti. È possibile scoprire la collezione di agrumi ogni fine settimana durante le visite guidate su prenotazione (in settimana solo per gruppi).

Lungo le terrazze dei giardini si trovano, tra gli altri, il Citrus x aurantium Salicifolia, l’arancio amaro a foglie di salice, il chinotto Citrus myrtifolia, il limone cedrato Citrus limonimedica Pigmentata, con fiori molto profumati e frutti grandi e Murraya paniculata, con fiori bianchi, frutti piccoli e foglie aromatizzate utilizzate nel curry.

E ancora, Citrus limetta Risso Pursha, Citrus sinensis, Citrus limon (L.) Burm. F. Femminello Carrubaro’e Femminello zagara bianca, Citrus aurantium L. Canaliculata, Poncitrus trifoliate (L.) Raf.‘China, Citrus Clementina Hort. Ex Ton Rubino, Citrus australasica Australia, Citrus medica diamante.

La collezione di agrumi di Villa della Pergola, insieme alle altre importanti collezioni botaniche presenti nel parco (come quella dei glicini e degli agapanti), contribuisce a un’antica caratteristica botanica dei giardini coltivati dalla famiglia Hanbury, proprietaria di Villa della Pergola dal 1922 al 1982: giardini botanici di ricerca e studio e non di solo piacere.

I giardini sono aperti al pubblico per le visite guidate il sabato e la domenica alle ore 9:30 – 11:30 – 15 – 17. Durante la settimana solo per gruppi.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile sul posto ed è comprensivo di accompagnamento guidato.

Singolo: 12 euro

Soci FAI: 10 euro

Ragazzi da 6 a 14 anni: 6 euro, gratuito per i bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto.

Agibilità: i Giardini sono visitabili in gran parte anche da persone disabili. Solo alcune zone non sono accessibili a causa della morfologia del terreno e per la presenza di brevi scale in pietra. Gli animali non possono entrare.