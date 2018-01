“Vinci l’indifferenza, scatta la Pace” con l’Azione Cattolica

“Vinci l’indifferenza, scatta la Pace” è l’invito dell’Azione Cattolica diocesana per la giornata di sabato 27 gennaio nei locali della Parrocchia San Francesco da Paola in piazza Bologna. La Festa della Pace è dedicata a tutti, ragazzi e adulti.

Dopo l’iniziale accoglienza, per i ragazzi è previsto il gioco “In viaggio verso la pace” mentre per gli adulti ci sarà un incontro di approfondimento con Eleonora Raimondo, operatrice della Caritas diocesana su “Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Sfatiamo i luoghi comuni”. Alle 17 la preghiera unitaria e la merenda.

Acquistando la maglietta ideata dai Ragazzi dell’Azione Cattolica si contribuirà alla realizzazione del progetto di Terre des Hommes per la creazione di spazi sicuri per bambini e giovani rifugiati in Iraq.